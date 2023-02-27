27 февраля 2023

Челябинская ОПГ обокрала страховые компании на 17 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
ОПГ нанесла ущерб 14 страховым компаниям на сумму в 17 млн рублей Фото:

В Челябинске организованную преступную группировку (ОПГ) обвиняют в мошенничестве, которое принесло 17 млн ущерба страховым компаниям. О том, что дело передано в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД региона.

«Завершено расследование по признакам частей 2 и 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), в отношении 17 участников ОПГ в возрасте от 29 до 56 лет. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

ОПГ инсценировала аварии и обращалась в пункты оформления ДТП с 2015 по 2018 годы. В документах указывали ложную информацию про обстоятельства и участников аварий, а после предоставляли их в страховые компании. От их действий пострадали 14 фирм с общим ущербом на 17 млн рублей. Всего было выявлено более 60 эпизодов мошенничества. На имущество фигурантов с целью возмещения ущерба наложили арест на сумму более семи млн рублей.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске организованную преступную группировку (ОПГ) обвиняют в мошенничестве, которое принесло 17 млн ущерба страховым компаниям. О том, что дело передано в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД региона. «Завершено расследование по признакам частей 2 и 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), в отношении 17 участников ОПГ в возрасте от 29 до 56 лет. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве. ОПГ инсценировала аварии и обращалась в пункты оформления ДТП с 2015 по 2018 годы. В документах указывали ложную информацию про обстоятельства и участников аварий, а после предоставляли их в страховые компании. От их действий пострадали 14 фирм с общим ущербом на 17 млн рублей. Всего было выявлено более 60 эпизодов мошенничества. На имущество фигурантов с целью возмещения ущерба наложили арест на сумму более семи млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...