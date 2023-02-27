Челябинская ОПГ обокрала страховые компании на 17 млн рублей

ОПГ нанесла ущерб 14 страховым компаниям на сумму в 17 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске организованную преступную группировку (ОПГ) обвиняют в мошенничестве, которое принесло 17 млн ущерба страховым компаниям. О том, что дело передано в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД региона.

«Завершено расследование по признакам частей 2 и 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), в отношении 17 участников ОПГ в возрасте от 29 до 56 лет. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

ОПГ инсценировала аварии и обращалась в пункты оформления ДТП с 2015 по 2018 годы. В документах указывали ложную информацию про обстоятельства и участников аварий, а после предоставляли их в страховые компании. От их действий пострадали 14 фирм с общим ущербом на 17 млн рублей. Всего было выявлено более 60 эпизодов мошенничества. На имущество фигурантов с целью возмещения ущерба наложили арест на сумму более семи млн рублей.