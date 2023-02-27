Рая Мамедова, оскорблявшая русских в ХМАО, раскрыла причину отказа от адвоката

Рая Мамедова, оскорблявшая русских в ХМАО, намерена написать жалобу на бывшего адвоката

28 февраля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Мамедова обвинила своего бывшего адвоката Амила Аббасова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рая Мамедова, публично оскорбившая русских, во время суда обвинила своего бывшего адвоката Амила Аббасова в том, что он не смог привлечь к ответственности других участников скандала. По этой причине она намерена писать на Аббасова жалобу. Об этом рассказал журналист URA.RU из здания суда. «Мамедова обвинила экс-адвоката Амила Аббасова в том, что он не выполнил обещание привлечь виновных к ответственности. Она сообщила, что могла и раньше признать вину, но хотела показать суду истину. Поэтому сменила защитника», — сказал журналист. Он добавил, что Мамедова намерена писать жалобу на адвоката. Оперативно получить комментарий самого Аббасова не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что суд назначил сургутянке Раисе Мамедовой условный срок. Женщина может обжаловать решение в течение 15 дней.

Рая Мамедова, публично оскорбившая русских, во время суда обвинила своего бывшего адвоката Амила Аббасова в том, что он не смог привлечь к ответственности других участников скандала. По этой причине она намерена писать на Аббасова жалобу. Об этом рассказал журналист URA.RU из здания суда. «Мамедова обвинила экс-адвоката Амила Аббасова в том, что он не выполнил обещание привлечь виновных к ответственности. Она сообщила, что могла и раньше признать вину, но хотела показать суду истину. Поэтому сменила защитника», — сказал журналист. Он добавил, что Мамедова намерена писать жалобу на адвоката. Оперативно получить комментарий самого Аббасова не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что суд назначил сургутянке Раисе Мамедовой условный срок. Женщина может обжаловать решение в течение 15 дней.