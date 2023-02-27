Суд вынес приговор Рае Мамедовой, оскорбившей русских в ХМАО

28 февраля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор Раи Мамедовой, оскорбившей русских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд назначил сургутянке Раисе Мамедовой, которая публично оскорбила русских, условный срок в три года. Об этом рассказал журналист URA.RU из зала заседания. «Суд вынес приговор Мамедовой — три года условно. Домашний арест снять в зале суда», — передает журналист агентства. Он добавил, что у Мамедовой есть 15 дней на обжалование приговора. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на Раю Мамедову завели уголовное дело за публичное заявление, в котором она оскорбила россиян. Женщину подозревают в возбуждении ненависти либо вражды за угрозу сексуального насилия и физической расправы над русскими. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое скандальное видеообращение. Позднее на суде Мамедова объяснила, что оскорбила русских, так как ее спровоцировали.

Суд назначил сургутянке Раисе Мамедовой, которая публично оскорбила русских, условный срок в три года. Об этом рассказал журналист URA.RU из зала заседания. «Суд вынес приговор Мамедовой — три года условно. Домашний арест снять в зале суда», — передает журналист агентства. Он добавил, что у Мамедовой есть 15 дней на обжалование приговора. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на Раю Мамедову завели уголовное дело за публичное заявление, в котором она оскорбила россиян. Женщину подозревают в возбуждении ненависти либо вражды за угрозу сексуального насилия и физической расправы над русскими. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое скандальное видеообращение. Позднее на суде Мамедова объяснила, что оскорбила русских, так как ее спровоцировали.