В Тюмени ищут айтишника, которому дадут бронь от мобилизации

Центр информационных технологий, связи и защиты информации ищет специалиста, которому дадут бронь от мобилизации. Соответствующее объявление появилось на сервисе по поиску работы HeadHunter.
«Вакансия: специалист по информационной безопасности. Требование: высшее образование в области информационной безопасности, либо высшее образование в сфере информационных технологий. Сотрудники органов внутренних дел стоят на особом воинском учете и не подлежат призыву в случае мобилизации», — говорится в тексте объявления.
В качестве требований, помимо образования, руководитель указывает наличие военного билета с категорией не ниже «Б» (годен к военной службе с незначительными ограничениями). Кроме того, кроме основных обязанностей, соискатель ежемесячно должен будет проходить физическую и огневую подготовку.
Заработная плата на должности специалиста по безопасности составляет от 35 до 55 тысяч рублей на руки. Работнику предоставят отпуск от 40 дней и оплачиваемый перелет до места отдыха. Также сотруднику будет выплачиваться больничный из расчета 100% от заработной платы, независимо от выслуги.
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