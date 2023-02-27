27 февраля 2023

В Тюмени ищут айтишника, которому дадут бронь от мобилизации

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Помимо бонуса в виде брони от мобилизации, соискателю будут выплачивать до 55 тысяч рублей Фото:
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Мобилизация в России

Центр информационных технологий, связи и защиты информации ищет специалиста, которому дадут бронь от мобилизации. Соответствующее объявление появилось на сервисе по поиску работы HeadHunter.

«Вакансия: специалист по информационной безопасности. Требование: высшее образование в области информационной безопасности, либо высшее образование в сфере информационных технологий. Сотрудники органов внутренних дел стоят на особом воинском учете и не подлежат призыву в случае мобилизации», — говорится в тексте объявления.

В качестве требований, помимо образования, руководитель указывает наличие военного билета с категорией не ниже «Б» (годен к военной службе с незначительными ограничениями). Кроме того, кроме основных обязанностей, соискатель ежемесячно должен будет проходить физическую и огневую подготовку.

Заработная плата на должности специалиста по безопасности составляет от 35 до 55 тысяч рублей на руки. Работнику предоставят отпуск от 40 дней и оплачиваемый перелет до места отдыха. Также сотруднику будет выплачиваться больничный из расчета 100% от заработной платы, независимо от выслуги.

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Центр информационных технологий, связи и защиты информации ищет специалиста, которому дадут бронь от мобилизации. Соответствующее объявление появилось на сервисе по поиску работы HeadHunter. «Вакансия: специалист по информационной безопасности. Требование: высшее образование в области информационной безопасности, либо высшее образование в сфере информационных технологий. Сотрудники органов внутренних дел стоят на особом воинском учете и не подлежат призыву в случае мобилизации», — говорится в тексте объявления. В качестве требований, помимо образования, руководитель указывает наличие военного билета с категорией не ниже «Б» (годен к военной службе с незначительными ограничениями). Кроме того, кроме основных обязанностей, соискатель ежемесячно должен будет проходить физическую и огневую подготовку. Заработная плата на должности специалиста по безопасности составляет от 35 до 55 тысяч рублей на руки. Работнику предоставят отпуск от 40 дней и оплачиваемый перелет до места отдыха. Также сотруднику будет выплачиваться больничный из расчета 100% от заработной платы, независимо от выслуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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