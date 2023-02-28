Минтруд предложил увеличить пенсии для части россиян с 1 апреля

Минтруд: с 1 апреля социальные пенсии предлагается доиндексировать на 3,3%

28 февраля 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Минтруд предлагает проиндексировать социальные пенсии еще на 3,3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Социальные пенсии в России планируется повысить на 3,3% с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%», — передает сообщение РИА Новости. Отмечается, что в таком случае пенсии вырастут на 13,6%. Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в России повысились на 4,8% страховые пенсии. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, какие категории граждан имеют право получать сразу две пенсии, передают VSE42.Ru. По его словам, это участники ВОВ, россияне, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и те, кто получил инвалидность из-за военной травмы.

Социальные пенсии в России планируется повысить на 3,3% с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%», — передает сообщение РИА Новости. Отмечается, что в таком случае пенсии вырастут на 13,6%. Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в России повысились на 4,8% страховые пенсии. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, какие категории граждан имеют право получать сразу две пенсии, передают VSE42.Ru. По его словам, это участники ВОВ, россияне, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и те, кто получил инвалидность из-за военной травмы.