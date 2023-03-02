Профосмотры в Челябинской области выявили самые частые заболевания у детей

03 марта 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

С начала 2023 года профосмотры прошли около ста тысяч детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Детские профосмотры в Челябинской области выявили у детей патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, а также болезни нервной системы. Всего с начала 2023 года профосмотры прошли около ста тысяч детей, сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт. «С начала 2023 года в Челябинской области профосмотр прошли 90 452 ребенка — в общероссийском рейтинге мы вошли в число регионов-лидеров по охвату населения. Но самое главное, что подавляющее большинство обследованных детей, а именно 78 процентов, либо имеют небольшие отклонения в здоровье, либо не имеют их. У детей других групп здоровья чаще всего выявлялись патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, болезни нервной системы», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале. Гехт подчеркнула важность проведения профилактических осмотров детей и предложила родителям записать себя и ребенка на врачебный прием. Первый заместитель челябинского губернатора напомнила, что следующая неделя, с 6 по 11 марта, будет посвящена здоровью матери и ребенка в нашем регионе.

Детские профосмотры в Челябинской области выявили у детей патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, а также болезни нервной системы. Всего с начала 2023 года профосмотры прошли около ста тысяч детей, сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт. «С начала 2023 года в Челябинской области профосмотр прошли 90 452 ребенка — в общероссийском рейтинге мы вошли в число регионов-лидеров по охвату населения. Но самое главное, что подавляющее большинство обследованных детей, а именно 78 процентов, либо имеют небольшие отклонения в здоровье, либо не имеют их. У детей других групп здоровья чаще всего выявлялись патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, болезни нервной системы», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале. Гехт подчеркнула важность проведения профилактических осмотров детей и предложила родителям записать себя и ребенка на врачебный прием. Первый заместитель челябинского губернатора напомнила, что следующая неделя, с 6 по 11 марта, будет посвящена здоровью матери и ребенка в нашем регионе.