02 марта 2023

Профосмотры в Челябинской области выявили самые частые заболевания у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2023 года профосмотры прошли около ста тысяч детей Фото:

Детские профосмотры в Челябинской области выявили у детей патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, а также болезни нервной системы. Всего с начала 2023 года профосмотры прошли около ста тысяч детей, сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт.

«С начала 2023 года в Челябинской области профосмотр прошли 90 452 ребенка — в общероссийском рейтинге мы вошли в число регионов-лидеров по охвату населения. Но самое главное, что подавляющее большинство обследованных детей, а именно 78 процентов, либо имеют небольшие отклонения в здоровье, либо не имеют их. У детей других групп здоровья чаще всего выявлялись патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, болезни нервной системы», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале.

Гехт подчеркнула важность проведения профилактических осмотров детей и предложила родителям записать себя и ребенка на врачебный прием. Первый заместитель челябинского губернатора напомнила, что следующая неделя, с 6 по 11 марта, будет посвящена здоровью матери и ребенка в нашем регионе.

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Детские профосмотры в Челябинской области выявили у детей патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, а также болезни нервной системы. Всего с начала 2023 года профосмотры прошли около ста тысяч детей, сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт. «С начала 2023 года в Челябинской области профосмотр прошли 90 452 ребенка — в общероссийском рейтинге мы вошли в число регионов-лидеров по охвату населения. Но самое главное, что подавляющее большинство обследованных детей, а именно 78 процентов, либо имеют небольшие отклонения в здоровье, либо не имеют их. У детей других групп здоровья чаще всего выявлялись патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, болезни нервной системы», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале. Гехт подчеркнула важность проведения профилактических осмотров детей и предложила родителям записать себя и ребенка на врачебный прием. Первый заместитель челябинского губернатора напомнила, что следующая неделя, с 6 по 11 марта, будет посвящена здоровью матери и ребенка в нашем регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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