03 марта 2023

После диверсионной атаки на Брянскую область в Перми выросло число желающих уехать на фронт

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
После нападения диверсантов ВСУ пермяки засобирались на фронт Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

После сообщений о вторжении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Брянскую область в Пермском крае увеличилось число желающих отправиться на передовую. Об этом рассказал участник специальной военной операции (СВО) и автор telegram-канала «Прикамские витязи».

«Вместо страха от террора проснулась ненависть и желание воевать до конца, до победы. Теперь у меня не смолкает телефон и рвется личка от желающих вступить в ВС РФ. Несколько человек уже едут в военкоматы», — написал в мессенджере прикамский боец.

В терактах в Брянской области 2 марта участвовали две украинские диверсионно-разведывательные группы. В результате атаки погибли два человека. Позже появилась информация о раненом мужчине и мальчике Федоре, который помог двум девочкам спастись от пуль. После нападения в Госдуме РФ потребовали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию (КТО). Об это URA.RU рассказал член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. Президент России Владимир Путин 3 марта собрал экстренное совещание Совета безопасности. Основной темой обсуждения стала антитеррористическая защищенности страны.

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После сообщений о вторжении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Брянскую область в Пермском крае увеличилось число желающих отправиться на передовую. Об этом рассказал участник специальной военной операции (СВО) и автор telegram-канала «Прикамские витязи». «Вместо страха от террора проснулась ненависть и желание воевать до конца, до победы. Теперь у меня не смолкает телефон и рвется личка от желающих вступить в ВС РФ. Несколько человек уже едут в военкоматы», — написал в мессенджере прикамский боец. В терактах в Брянской области 2 марта участвовали две украинские диверсионно-разведывательные группы. В результате атаки погибли два человека. Позже появилась информация о раненом мужчине и мальчике Федоре, который помог двум девочкам спастись от пуль. После нападения в Госдуме РФ потребовали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию (КТО). Об это URA.RU рассказал член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. Президент России Владимир Путин 3 марта собрал экстренное совещание Совета безопасности. Основной темой обсуждения стала антитеррористическая защищенности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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