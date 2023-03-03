После диверсионной атаки на Брянскую область в Перми выросло число желающих уехать на фронт

После нападения диверсантов ВСУ пермяки засобирались на фронт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

После сообщений о вторжении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Брянскую область в Пермском крае увеличилось число желающих отправиться на передовую. Об этом рассказал участник специальной военной операции (СВО) и автор telegram-канала «Прикамские витязи».

«Вместо страха от террора проснулась ненависть и желание воевать до конца, до победы. Теперь у меня не смолкает телефон и рвется личка от желающих вступить в ВС РФ. Несколько человек уже едут в военкоматы», — написал в мессенджере прикамский боец.

В терактах в Брянской области 2 марта участвовали две украинские диверсионно-разведывательные группы. В результате атаки погибли два человека. Позже появилась информация о раненом мужчине и мальчике Федоре, который помог двум девочкам спастись от пуль. После нападения в Госдуме РФ потребовали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию (КТО). Об это URA.RU рассказал член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. Президент России Владимир Путин 3 марта собрал экстренное совещание Совета безопасности. Основной темой обсуждения стала антитеррористическая защищенности страны.