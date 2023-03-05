Авиарейс из Уфы до Сургута задержали на девять часов. Скрин

06 марта 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Самолет из Уфы в Сургут задержан на 9 часов в аэропорту вылета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Сургут был задержан в аэропорту вылета почти на девять часов. Информация получена по данным онлайн-табло аэропортов. «Рейс UT-2104 вылет из Уфы в Сургут в 22:05 5 марта задержан. Вылетел в 6:54 6 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Уфы. Рейс UT-408 «Уфа-Сургут» также был задержан в аэропорту вылета, но в этом случае задержка составила чуть больше часа. В Сургуте самолет приземлился с опозданием в сорок минут. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте был задержан самолет до Санкт-Петербурга. Задержка составила несколько часов. Данные онлайн-табло аэропорта Уфы Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Уфы Данные о задержке рейса до Сургута Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Сургут

Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Сургут был задержан в аэропорту вылета почти на девять часов. Информация получена по данным онлайн-табло аэропортов. «Рейс UT-2104 вылет из Уфы в Сургут в 22:05 5 марта задержан. Вылетел в 6:54 6 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Уфы. Рейс UT-408 «Уфа-Сургут» также был задержан в аэропорту вылета, но в этом случае задержка составила чуть больше часа. В Сургуте самолет приземлился с опозданием в сорок минут. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте был задержан самолет до Санкт-Петербурга. Задержка составила несколько часов.