Самолет из Уфы в Сургут задержан на 9 часов в аэропорту вылета
Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Сургут был задержан в аэропорту вылета почти на девять часов. Информация получена по данным онлайн-табло аэропортов.
«Рейс UT-2104 вылет из Уфы в Сургут в 22:05 5 марта задержан. Вылетел в 6:54 6 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Уфы.
Рейс UT-408 «Уфа-Сургут» также был задержан в аэропорту вылета, но в этом случае задержка составила чуть больше часа. В Сургуте самолет приземлился с опозданием в сорок минут.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте был задержан самолет до Санкт-Петербурга. Задержка составила несколько часов.
Данные онлайн-табло аэропорта Уфы
Данные о задержке рейса до Сургута
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