05 марта 2023
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Авиарейс из Уфы до Сургута задержали на девять часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Самолет из Уфы в Сургут задержан на 9 часов в аэропорту вылета Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Сургут был задержан в аэропорту вылета почти на девять часов. Информация получена по данным онлайн-табло аэропортов.

«Рейс UT-2104 вылет из Уфы в Сургут в 22:05 5 марта задержан. Вылетел в 6:54 6 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Уфы.

Рейс UT-408 «Уфа-Сургут» также был задержан в аэропорту вылета, но в этом случае задержка составила чуть больше часа. В Сургуте самолет приземлился с опозданием в сорок минут.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте был задержан самолет до Санкт-Петербурга. Задержка составила несколько часов.

Данные онлайн-табло аэропорта Уфы
Фото:
Данные о задержке рейса до Сургута
Фото:

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Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Сургут был задержан в аэропорту вылета почти на девять часов. Информация получена по данным онлайн-табло аэропортов. «Рейс UT-2104 вылет из Уфы в Сургут в 22:05 5 марта задержан. Вылетел в 6:54 6 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Уфы. Рейс UT-408 «Уфа-Сургут» также был задержан в аэропорту вылета, но в этом случае задержка составила чуть больше часа. В Сургуте самолет приземлился с опозданием в сорок минут. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте был задержан самолет до Санкт-Петербурга. Задержка составила несколько часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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