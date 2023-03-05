05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Военные из зоны СВО записали видео для курганских депутатов

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Военные из зоны СВО поблагодарили курганских депутатов за квадрокоптер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских депутатов и руководство УМВД региона за приобретенный квадрокоптер. Видеообращение военных разместила в своем паблике соцсети «ВКонтакте» Курганская областная дума.

«Искренняя благодарность депутата Курганской областной думы и руководству УМВД области за помощь в приобретении коптера, в котором мы так нуждались», — сообщили военные во время записи видео. Коптер поможет военным регулировать огонь артиллерии при наблюдении за военными действиями с воздуха.

Просьба о приобретении квадрокоптера поступила в управлении курганской полиции от военных из зоны СВО в декабре прошлого года. «Благодаря отклику депутата Курганской областной Думы Роина Цховребова нужный беспилотник был приобретен и направлен военным», — привели подробности в облдуме.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские военные из зоны СВО получили помощь от жителей Челябинской области. Военнослужащий получил планшет от представителей «Боевого братства» из соседнего региона.

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Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских депутатов и руководство УМВД региона за приобретенный квадрокоптер. Видеообращение военных разместила в своем паблике соцсети «ВКонтакте» Курганская областная дума. «Искренняя благодарность депутата Курганской областной думы и руководству УМВД области за помощь в приобретении коптера, в котором мы так нуждались», — сообщили военные во время записи видео. Коптер поможет военным регулировать огонь артиллерии при наблюдении за военными действиями с воздуха. Просьба о приобретении квадрокоптера поступила в управлении курганской полиции от военных из зоны СВО в декабре прошлого года. «Благодаря отклику депутата Курганской областной Думы Роина Цховребова нужный беспилотник был приобретен и направлен военным», — привели подробности в облдуме. Ранее URA.RU сообщало, что курганские военные из зоны СВО получили помощь от жителей Челябинской области. Военнослужащий получил планшет от представителей «Боевого братства» из соседнего региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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