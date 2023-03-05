Военные из зоны СВО записали видео для курганских депутатов

06 марта 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Военные из зоны СВО поблагодарили курганских депутатов за квадрокоптер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских депутатов и руководство УМВД региона за приобретенный квадрокоптер. Видеообращение военных разместила в своем паблике соцсети «ВКонтакте» Курганская областная дума. «Искренняя благодарность депутата Курганской областной думы и руководству УМВД области за помощь в приобретении коптера, в котором мы так нуждались», — сообщили военные во время записи видео. Коптер поможет военным регулировать огонь артиллерии при наблюдении за военными действиями с воздуха. Просьба о приобретении квадрокоптера поступила в управлении курганской полиции от военных из зоны СВО в декабре прошлого года. «Благодаря отклику депутата Курганской областной Думы Роина Цховребова нужный беспилотник был приобретен и направлен военным», — привели подробности в облдуме. Ранее URA.RU сообщало, что курганские военные из зоны СВО получили помощь от жителей Челябинской области. Военнослужащий получил планшет от представителей «Боевого братства» из соседнего региона.

Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских депутатов и руководство УМВД региона за приобретенный квадрокоптер. Видеообращение военных разместила в своем паблике соцсети «ВКонтакте» Курганская областная дума. «Искренняя благодарность депутата Курганской областной думы и руководству УМВД области за помощь в приобретении коптера, в котором мы так нуждались», — сообщили военные во время записи видео. Коптер поможет военным регулировать огонь артиллерии при наблюдении за военными действиями с воздуха. Просьба о приобретении квадрокоптера поступила в управлении курганской полиции от военных из зоны СВО в декабре прошлого года. «Благодаря отклику депутата Курганской областной Думы Роина Цховребова нужный беспилотник был приобретен и направлен военным», — привели подробности в облдуме. Ранее URA.RU сообщало, что курганские военные из зоны СВО получили помощь от жителей Челябинской области. Военнослужащий получил планшет от представителей «Боевого братства» из соседнего региона.