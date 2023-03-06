РБК: система «Мир» запустит новые переводы по картам РБК: система «Мир» запустит переводы по корпоративным картам, пропавшие после ухода Mastercard и Visa 07 марта 2023 в 02:16 Размер текста - 17 + Возможность переводов между корпоративными картами пропала после ухода Visa и Mastercard Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки смогут запускать переводы по корпоративным картам «Мир». Платежная система обязала их запускать переводы между корпоративными счетами по картам с конца апреля. Об этом говорится в информационном бюллетене «Мир». «Платежная система „Мир“ обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами. Банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень „Мир“», — цитирует соответствующий документ РБК. Возможность проведения таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard. Теперь отправлять средства в режиме 24/7 смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир». Деньги будут поступать через мобильный банк или личный кабинет. Срок внедрения операции в каждом банке может отличаться. Ранее сообщалось, что к концу апреля 2023 года российские банки будут обязаны создать новый способ оплаты по картам «Мир» с использованием смартфона через QR-код. Из документа Национальной системы платежных карт (НСПК) стало известно, что 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны будут обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Банки смогут запускать переводы по корпоративным картам «Мир». Платежная система обязала их запускать переводы между корпоративными счетами по картам с конца апреля. Об этом говорится в информационном бюллетене «Мир». «Платежная система „Мир“ обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами. Банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень „Мир“», — цитирует соответствующий документ РБК. Возможность проведения таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard. Теперь отправлять средства в режиме 24/7 смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир». Деньги будут поступать через мобильный банк или личный кабинет. Срок внедрения операции в каждом банке может отличаться. Ранее сообщалось, что к концу апреля 2023 года российские банки будут обязаны создать новый способ оплаты по картам «Мир» с использованием смартфона через QR-код. Из документа Национальной системы платежных карт (НСПК) стало известно, что 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны будут обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям