06 марта 2023

РБК: система «Мир» запустит новые переводы по картам

РБК: система «Мир» запустит переводы по корпоративным картам, пропавшие после ухода Mastercard и Visa
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможность переводов между корпоративными картами пропала после ухода Visa и Mastercard Фото:

Банки смогут запускать переводы по корпоративным картам «Мир». Платежная система обязала их запускать переводы между корпоративными счетами по картам с конца апреля. Об этом говорится в информационном бюллетене «Мир».

«Платежная система „Мир“ обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами. Банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень „Мир“», — цитирует соответствующий документ РБК.

Возможность проведения таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard. Теперь отправлять средства в режиме 24/7 смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир».

Деньги будут поступать через мобильный банк или личный кабинет. Срок внедрения операции в каждом банке может отличаться.

Ранее сообщалось, что к концу апреля 2023 года российские банки будут обязаны создать новый способ оплаты по картам «Мир» с использованием смартфона через QR-код. Из документа Национальной системы платежных карт (НСПК) стало известно, что 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны будут обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир».

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Банки смогут запускать переводы по корпоративным картам «Мир». Платежная система обязала их запускать переводы между корпоративными счетами по картам с конца апреля. Об этом говорится в информационном бюллетене «Мир». «Платежная система „Мир“ обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами. Банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень „Мир“», — цитирует соответствующий документ РБК. Возможность проведения таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard. Теперь отправлять средства в режиме 24/7 смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир». Деньги будут поступать через мобильный банк или личный кабинет. Срок внедрения операции в каждом банке может отличаться. Ранее сообщалось, что к концу апреля 2023 года российские банки будут обязаны создать новый способ оплаты по картам «Мир» с использованием смартфона через QR-код. Из документа Национальной системы платежных карт (НСПК) стало известно, что 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны будут обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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