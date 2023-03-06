Британский таблоид сравнил полки на пермских и британских магазинах. Фото

07 марта 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В пермских магазинах не было дефицита овощей и фруктов Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британский таблоид MailOnline сравнил полки с овощами и молочной продукции в Бристоле (Великобритания) и Перми. Журналисты издания обнаружили, что во время санкционной войны пострадали в основном британские магазины, в то время как в российских не заметно дефицита продуктов. «Фото сделаны продуктовых отделах двух магазинах и лавках в Перми, уральском городе с населением как у Бирмингема, в 24 часах езды от Москвы. На фото заметно, что хваленые западные санкции в отношении России не имеют большого эффекта», — сообщает таблоид. В издании также отмечают, что в самой Великобритании наблюдается нехватка таких продуктов, как яйца и овощи из-за санкций и спецоперации на Украине. Основная причина дефицита продовольствия из-за сильно подорожавших энергоресурсов. Некоторые фермеры заявили таблоиду, что потеряли до половины своего урожая, чтобы не платить чересчур высокие счета. Западные страны начали массово вводить санкции после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что экономические ограничения не нанесли большого урона экономике, а МВФ прогнозирует экономический рост в стране в 2023 году.

Британский таблоид MailOnline сравнил полки с овощами и молочной продукции в Бристоле (Великобритания) и Перми. Журналисты издания обнаружили, что во время санкционной войны пострадали в основном британские магазины, в то время как в российских не заметно дефицита продуктов. «Фото сделаны продуктовых отделах двух магазинах и лавках в Перми, уральском городе с населением как у Бирмингема, в 24 часах езды от Москвы. На фото заметно, что хваленые западные санкции в отношении России не имеют большого эффекта», — сообщает таблоид. В издании также отмечают, что в самой Великобритании наблюдается нехватка таких продуктов, как яйца и овощи из-за санкций и спецоперации на Украине. Основная причина дефицита продовольствия из-за сильно подорожавших энергоресурсов. Некоторые фермеры заявили таблоиду, что потеряли до половины своего урожая, чтобы не платить чересчур высокие счета. Западные страны начали массово вводить санкции после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что экономические ограничения не нанесли большого урона экономике, а МВФ прогнозирует экономический рост в стране в 2023 году.