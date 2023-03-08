В США раскрыли, когда ждать эффект от частичной мобилизации в России

Полный эффект от частичной мобилизации в России наступит предположительно весной-летом. Такое предположение высказали представители разведки США.
«Полные эффекты от российской частичной мобилизации начнут ощущаться лишь весной и летом», — говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс. «Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но существует потенциал для его возникновения», — отмечается в ежегодном отчете.
Больше года назад — 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин 21 сентября обратился к народу по ситуации в Донбассе и оценке хода спецоперации. В этот же день российский лидер принял решение об объявлении в России частичной мобилизации.
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Полный эффект от частичной мобилизации в России наступит предположительно весной-летом. Такое предположение высказали представители разведки США. «Полные эффекты от российской частичной мобилизации начнут ощущаться лишь весной и летом», — говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс. «Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но существует потенциал для его возникновения», — отмечается в ежегодном отчете. Больше года назад — 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин 21 сентября обратился к народу по ситуации в Донбассе и оценке хода спецоперации. В этот же день российский лидер принял решение об объявлении в России частичной мобилизации.