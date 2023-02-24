Главные события за год спецоперации на Украине: хронология. Фото

24 февраля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ровно год назад, 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. URA.RU собрало главные события СВО, которые произошли за этот период. Февраль: начало спецоперации Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью СВО президентом была названа защита населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также демилитаризация и денацификация Украины. Март: начальная фаза боевых действий Минобороны России 2 марта объявило о взятии Вооруженными силами России (ВС РФ) города Херсон. К середине марта российские военные взяли под контроль уже всю территорию Херсонской области.

В Запорожской области в марте ВС РФ взяли под контроль такие города, как Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Также российские военнослужащие заняли территорию Запорожской АЭС. А 18 марта в Мариуполе началась осада завода «Азовсталь», в котором украинские военные держали оборону. Апрель: бои за Мариуполь В апреле велись ожесточенные бои за Мариуполь. Около тысячи украинских бойцов до последнего обороняли завод «Азовсталь», но затем все же сдались в плен. 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал Путина о взятии города Мариуполь. Остаток украинского гарнизона продолжил оборону «Азовстали». Спустя время президент России назвал дальнейший штурм завода нецелесообразным и приказал его остановить, а территорию завода заблокировать. Май: зачистка завода «Азовсталь» Эвакуация детей, женщин и стариков с территории «Азовстали» была завершена 7 мая. В период 16—20 мая ВС РФ полностью освободили территорию завода от остатков украинской группировки. С марта украинские боевики «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) находились под толстолистовым цехом — именно там были наиболее прочные перекрытия. Завод «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Сергей Венявский © URA.RU Июнь: Святогорск и Северодонецк В начале июня был освобожден Святогорск (ДНР). 16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об освобождении жилых кварталов города Северодонецка. Июль: продвижение и усиление ВСУ 3 июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики, установлении полного контроля над городом Лисичанск и близлежащих населенных пунктов. В июле ВСУ начали активно использовать РСЗО HIMARS для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Август: начало боев за Бахмут До 21 августа российский войска вели активное наступление на бахмутском наступлении. Вскоре ВС РФ были вынуждены перейти к позиционному методу ведения боя. Сентябрь: мобилизация в России На фоне начатого 6 сентября наступления ВСУ в Харьковской области, российское командование 10 сентября приняло решение перегруппироваться на новые позиции. Российские войска вышли из таких городов, как Балаклея, Изюм и Купянск. С этих территорий некоторая часть гражданского населения была эвакуирована в Белгородскую область.

Владимир Путин 21 сентября обратился к народу по ситуации в Донбассе и оценке хода спецоперации. Российский лидер принял решение об объявлении в России частичной мобилизации.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители всех четырех регионов подавляющим большинством голосов поддержали вхождение в состав РФ. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Октябрь: теракт на Крымском мосту В конце сентября — начале октября союзные войска приняли решение перегруппироваться из района Красного Лимана на более выгодные рубежи. В ходе боев ВС РФ лишили ВСУ стратегической инициативы на купянском и краснолиманском направлениях.

Террористический акт, совершенный украинскими спецслужбами, с подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября. В ответ на это командование ВС РФ приняло решение о нанесении массированных ударов высокоточным оружием по объектами критической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. Ноябрь: перегруппировка российских войск у Днепра В начале ноября Шойгу принял решение отдать приказ об отведении войск правобережных районов Херсонской области на левый берег Днепра. Это было сделано во избежание риска потерь среди российских солдат из-за возможного обстрела ВСУ плотины Каховской ГЭС. Декабрь: прорыв в Бахмуте Военные корреспонденты 31 декабря сообщили о прорыве российскими военнослужащими городской обороны Бахмута. Бои переместились в черту города. Январь 2023 года: взятие пригородов Бахмута Утром 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль всю территорию Соледара. ВСУ подтвердили потерю контроля над городом 25 января.

Затем 19 января был взят следующий пригород Бахмута — этот раз под контроль ЧВК «Вагнер» попал населенный пункт Клещеевка. Февраль 2023 года: окружение Бахмута Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 15 февраля рассказал о начале окружения Бахмута и возможных сроках освобождения города. По его словам, город может быть взять российскими военными к марту-апрелю. Ранее URA.RU писало про события, которые произошли в самый первый день спецоперации. А также разобрало, почему прогнозы западных аналитиков по поводу краха российской экономики под давлением санкций не оправдались.

Ровно год назад, 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. URA.RU собрало главные события СВО, которые произошли за этот период. Февраль: начало спецоперации Март: начальная фаза боевых действий Апрель: бои за Мариуполь Май: зачистка завода «Азовсталь» Июнь: Святогорск и Северодонецк Июль: продвижение и усиление ВСУ Август: начало боев за Бахмут Сентябрь: мобилизация в России Октябрь: теракт на Крымском мосту Ноябрь: перегруппировка российских войск у Днепра Декабрь: прорыв в Бахмуте Январь 2023 года: взятие пригородов Бахмута Февраль 2023 года: окружение Бахмута Ранее URA.RU писало про события, которые произошли в самый первый день спецоперации. А также разобрало, почему прогнозы западных аналитиков по поводу краха российской экономики под давлением санкций не оправдались.