Ровно год назад, 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. URA.RU собрало главные события СВО, которые произошли за этот период.
Февраль: начало спецоперации
- Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью СВО президентом была названа защита населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также демилитаризация и денацификация Украины.
Март: начальная фаза боевых действий
- Минобороны России 2 марта объявило о взятии Вооруженными силами России (ВС РФ) города Херсон. К середине марта российские военные взяли под контроль уже всю территорию Херсонской области.
- В Запорожской области в марте ВС РФ взяли под контроль такие города, как Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Также российские военнослужащие заняли территорию Запорожской АЭС. А 18 марта в Мариуполе началась осада завода «Азовсталь», в котором украинские военные держали оборону.
Апрель: бои за Мариуполь
- В апреле велись ожесточенные бои за Мариуполь. Около тысячи украинских бойцов до последнего обороняли завод «Азовсталь», но затем все же сдались в плен. 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал Путина о взятии города Мариуполь. Остаток украинского гарнизона продолжил оборону «Азовстали». Спустя время президент России назвал дальнейший штурм завода нецелесообразным и приказал его остановить, а территорию завода заблокировать.
Май: зачистка завода «Азовсталь»
- Эвакуация детей, женщин и стариков с территории «Азовстали» была завершена 7 мая. В период 16—20 мая ВС РФ полностью освободили территорию завода от остатков украинской группировки. С марта украинские боевики «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) находились под толстолистовым цехом — именно там были наиболее прочные перекрытия.
Июнь: Святогорск и Северодонецк
- В начале июня был освобожден Святогорск (ДНР). 16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об освобождении жилых кварталов города Северодонецка.
Июль: продвижение и усиление ВСУ
- 3 июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики, установлении полного контроля над городом Лисичанск и близлежащих населенных пунктов. В июле ВСУ начали активно использовать РСЗО HIMARS для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.
Август: начало боев за Бахмут
- До 21 августа российский войска вели активное наступление на бахмутском наступлении. Вскоре ВС РФ были вынуждены перейти к позиционному методу ведения боя.
Сентябрь: мобилизация в России
- На фоне начатого 6 сентября наступления ВСУ в Харьковской области, российское командование 10 сентября приняло решение перегруппироваться на новые позиции. Российские войска вышли из таких городов, как Балаклея, Изюм и Купянск. С этих территорий некоторая часть гражданского населения была эвакуирована в Белгородскую область.
- Владимир Путин 21 сентября обратился к народу по ситуации в Донбассе и оценке хода спецоперации. Российский лидер принял решение об объявлении в России частичной мобилизации.
- С 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители всех четырех регионов подавляющим большинством голосов поддержали вхождение в состав РФ.
Октябрь: теракт на Крымском мосту
- В конце сентября — начале октября союзные войска приняли решение перегруппироваться из района Красного Лимана на более выгодные рубежи. В ходе боев ВС РФ лишили ВСУ стратегической инициативы на купянском и краснолиманском направлениях.
- Террористический акт, совершенный украинскими спецслужбами, с подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября. В ответ на это командование ВС РФ приняло решение о нанесении массированных ударов высокоточным оружием по объектами критической инфраструктуры Украины, военного управления и связи.
Ноябрь: перегруппировка российских войск у Днепра
- В начале ноября Шойгу принял решение отдать приказ об отведении войск правобережных районов Херсонской области на левый берег Днепра. Это было сделано во избежание риска потерь среди российских солдат из-за возможного обстрела ВСУ плотины Каховской ГЭС.
Декабрь: прорыв в Бахмуте
- Военные корреспонденты 31 декабря сообщили о прорыве российскими военнослужащими городской обороны Бахмута. Бои переместились в черту города.
Январь 2023 года: взятие пригородов Бахмута
- Утром 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль всю территорию Соледара. ВСУ подтвердили потерю контроля над городом 25 января.
- Затем 19 января был взят следующий пригород Бахмута — этот раз под контроль ЧВК «Вагнер» попал населенный пункт Клещеевка.
Февраль 2023 года: окружение Бахмута
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 15 февраля рассказал о начале окружения Бахмута и возможных сроках освобождения города. По его словам, город может быть взять российскими военными к марту-апрелю.
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