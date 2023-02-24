Главные события за год спецоперации на Украине: хронология. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, с-300, зрк, ракетный, пво, stock, с-400
24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ровно год назад, 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. URA.RU собрало главные события СВО, которые произошли за этот период.

Февраль: начало спецоперации

  • Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью СВО президентом была названа защита населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также демилитаризация и денацификация Украины.

Март: начальная фаза боевых действий

  • Минобороны России 2 марта объявило о взятии Вооруженными силами России (ВС РФ) города Херсон. К середине марта российские военные взяли под контроль уже всю территорию Херсонской области.
  • В Запорожской области в марте ВС РФ взяли под контроль такие города, как Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Также российские военнослужащие заняли территорию Запорожской АЭС. А 18 марта в Мариуполе началась осада завода «Азовсталь», в котором украинские военные держали оборону.

Апрель: бои за Мариуполь

  • В апреле велись ожесточенные бои за Мариуполь. Около тысячи украинских бойцов до последнего обороняли завод «Азовсталь», но затем все же сдались в плен. 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал Путина о взятии города Мариуполь. Остаток украинского гарнизона продолжил оборону «Азовстали». Спустя время президент России назвал дальнейший штурм завода нецелесообразным и приказал его остановить, а территорию завода заблокировать.

Май: зачистка завода «Азовсталь»

  • Эвакуация детей, женщин и стариков с территории «Азовстали» была завершена 7 мая. В период 16—20 мая ВС РФ полностью освободили территорию завода от остатков украинской группировки. С марта украинские боевики «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) находились под толстолистовым цехом — именно там были наиболее прочные перекрытия.
Мариуполь. Мариуполь
Завод «Азовсталь» в Мариуполе
Фото:

Июнь: Святогорск и Северодонецк

  • В начале июня был освобожден Святогорск (ДНР). 16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об освобождении жилых кварталов города Северодонецка.

Июль: продвижение и усиление ВСУ

  • 3 июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики, установлении полного контроля над городом Лисичанск и близлежащих населенных пунктов. В июле ВСУ начали активно использовать РСЗО HIMARS для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

Август: начало боев за Бахмут

  • До 21 августа российский войска вели активное наступление на бахмутском наступлении. Вскоре ВС РФ были вынуждены перейти к позиционному методу ведения боя.

Сентябрь: мобилизация в России

  • На фоне начатого 6 сентября наступления ВСУ в Харьковской области, российское командование 10 сентября приняло решение перегруппироваться на новые позиции. Российские войска вышли из таких городов, как Балаклея, Изюм и Купянск. С этих территорий некоторая часть гражданского населения была эвакуирована в Белгородскую область.
  • Владимир Путин 21 сентября обратился к народу по ситуации в Донбассе и оценке хода спецоперации. Российский лидер принял решение об объявлении в России частичной мобилизации.
  • С 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители всех четырех регионов подавляющим большинством голосов поддержали вхождение в состав РФ.
Отправка мобилизованных. Тюмень
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября
Фото:

Октябрь: теракт на Крымском мосту

  • В конце сентября — начале октября союзные войска приняли решение перегруппироваться из района Красного Лимана на более выгодные рубежи. В ходе боев ВС РФ лишили ВСУ стратегической инициативы на купянском и краснолиманском направлениях.
  • Террористический акт, совершенный украинскими спецслужбами, с подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября. В ответ на это командование ВС РФ приняло решение о нанесении массированных ударов высокоточным оружием по объектами критической инфраструктуры Украины, военного управления и связи.

Ноябрь: перегруппировка российских войск у Днепра

  • В начале ноября Шойгу принял решение отдать приказ об отведении войск правобережных районов Херсонской области на левый берег Днепра. Это было сделано во избежание риска потерь среди российских солдат из-за возможного обстрела ВСУ плотины Каховской ГЭС.

Декабрь: прорыв в Бахмуте

  • Военные корреспонденты 31 декабря сообщили о прорыве российскими военнослужащими городской обороны Бахмута. Бои переместились в черту города.

Январь 2023 года: взятие пригородов Бахмута

  • Утром 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль всю территорию Соледара. ВСУ подтвердили потерю контроля над городом 25 января.
  • Затем 19 января был взят следующий пригород Бахмута — этот раз под контроль ЧВК «Вагнер» попал населенный пункт Клещеевка.

Февраль 2023 года: окружение Бахмута

  • Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 15 февраля рассказал о начале окружения Бахмута и возможных сроках освобождения города. По его словам, город может быть взять российскими военными к марту-апрелю.

Ранее URA.RU писало про события, которые произошли в самый первый день спецоперации. А также разобрало, почему прогнозы западных аналитиков по поводу краха российской экономики под давлением санкций не оправдались.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ровно год назад, 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. URA.RU собрало главные события СВО, которые произошли за этот период. Февраль: начало спецоперации Март: начальная фаза боевых действий Апрель: бои за Мариуполь Май: зачистка завода «Азовсталь» Июнь: Святогорск и Северодонецк Июль: продвижение и усиление ВСУ Август: начало боев за Бахмут Сентябрь: мобилизация в России Октябрь: теракт на Крымском мосту Ноябрь: перегруппировка российских войск у Днепра Декабрь: прорыв в Бахмуте Январь 2023 года: взятие пригородов Бахмута Февраль 2023 года: окружение Бахмута Ранее URA.RU писало про события, которые произошли в самый первый день спецоперации. А также разобрало, почему прогнозы западных аналитиков по поводу краха российской экономики под давлением санкций не оправдались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...