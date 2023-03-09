«ЛУКОЙЛ» сделал заявление о работе карт лояльности на автозаправках в ХМАО

В ХМАО на АЗС «ЛУКОЙЛ» перестанут работать карты старого образца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом на улице Курчатова, объект к ШОС и БРИКС. Челябинск, бензозаправка, азс лукойл
«ЛУКОЙЛ» переводит карты лояльности в цифровой формат Фото:

На заправках «ЛУКОЙЛа» в ХМАО в марте перестанут работать карты лояльности с магнитной полосой. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

«С 16 марта 2023 года станет недоступно использование пластиковых карт программы лояльности старого образца на АЗС „ЛУКОЙЛ“ в Ханты-Мансийском автономном округе. К картам лояльности старого образца относятся карты с магнитной полосой, выпущенные ранее октября 2019 года», — говорится в публикации.

Сохранить скидки по карте можно, если оформить ее виртуальную версию. Для этого необходимо подключиться к официальному мобильному приложению и использовать QR-код в смартфоне для начисления и списания бонусных баллов.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО заключит с «ЛУКОЙЛ» дополнительное соглашение на 2023 год. На реализацию совместных проектов компания направит почти 1,5 млрд рублей.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

На заправках «ЛУКОЙЛа» в ХМАО в марте перестанут работать карты лояльности с магнитной полосой. Информация об этом размещена на официальном сайте компании. «С 16 марта 2023 года станет недоступно использование пластиковых карт программы лояльности старого образца на АЗС „ЛУКОЙЛ“ в Ханты-Мансийском автономном округе. К картам лояльности старого образца относятся карты с магнитной полосой, выпущенные ранее октября 2019 года», — говорится в публикации. Сохранить скидки по карте можно, если оформить ее виртуальную версию. Для этого необходимо подключиться к официальному мобильному приложению и использовать QR-код в смартфоне для начисления и списания бонусных баллов. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО заключит с «ЛУКОЙЛ» дополнительное соглашение на 2023 год. На реализацию совместных проектов компания направит почти 1,5 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...