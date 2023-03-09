«ЛУКОЙЛ» сделал заявление о работе карт лояльности на автозаправках в ХМАО

На заправках «ЛУКОЙЛа» в ХМАО в марте перестанут работать карты лояльности с магнитной полосой. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.
«С 16 марта 2023 года станет недоступно использование пластиковых карт программы лояльности старого образца на АЗС „ЛУКОЙЛ“ в Ханты-Мансийском автономном округе. К картам лояльности старого образца относятся карты с магнитной полосой, выпущенные ранее октября 2019 года», — говорится в публикации.
Сохранить скидки по карте можно, если оформить ее виртуальную версию. Для этого необходимо подключиться к официальному мобильному приложению и использовать QR-код в смартфоне для начисления и списания бонусных баллов.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО заключит с «ЛУКОЙЛ» дополнительное соглашение на 2023 год. На реализацию совместных проектов компания направит почти 1,5 млрд рублей.
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