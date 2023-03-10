Пермские конвоиры передали почти 200 тысяч рублей на покупку раций для бойцов СВО

Сотрудники конвойной службы из Перми помогли приобрести рации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ФКУ УК ГУФСИН РФ по Пермскому краю помогли с приобретением комплекта раций для участников специальной военной операции (СВО) на Украине, перечислив свыше 190 тысяч рублей. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе.

«Федеральное казенное учреждение „Управления по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю“ во главе с полковником внутренней службы Александром Зверевым внесло 191450 рублей», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Еще 350 тысяч предоставил неназванный спонсор. А неравнодушным гражданам Прикамья удалось собрать 282721 рубль.

Общая стоимость заказа превысила 824 тысячи рублей. Комплект раций с ретранслятором уже оплачен. В ночь с 10 на 11 марта должна закончиться комплектация заказа.

Из столицы Прикамья регулярно отправляют в зону СВО тонны продуктов, теплых вещей и специальное снаряжение. В феврале появилась информация, что на фронте сейчас нужны тепловизионные прицелы, коллиматоры, глушители, дроны, бензогенераторы, тепловые пушки, штабные палатки и рации.

РФ участвует в спецоперации на Украине с 24 февраля прошлого года. В цели операции входит денацификация и демилитаризация соседствующей страны, а также помощь мирным жителям Донбасса.