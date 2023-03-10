10 марта 2023

Пермские конвоиры передали почти 200 тысяч рублей на покупку раций для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , рация, полиция, наручники
Сотрудники конвойной службы из Перми помогли приобрести рации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ФКУ УК ГУФСИН РФ по Пермскому краю помогли с приобретением комплекта раций для участников специальной военной операции (СВО) на Украине, перечислив свыше 190 тысяч рублей. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе.

«Федеральное казенное учреждение „Управления по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю“ во главе с полковником внутренней службы Александром Зверевым внесло 191450 рублей», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Еще 350 тысяч предоставил неназванный спонсор. А неравнодушным гражданам Прикамья удалось собрать 282721 рубль.

Общая стоимость заказа превысила 824 тысячи рублей. Комплект раций с ретранслятором уже оплачен. В ночь с 10 на 11 марта должна закончиться комплектация заказа.

Из столицы Прикамья регулярно отправляют в зону СВО тонны продуктов, теплых вещей и специальное снаряжение. В феврале появилась информация, что на фронте сейчас нужны тепловизионные прицелы, коллиматоры, глушители, дроны, бензогенераторы, тепловые пушки, штабные палатки и рации.

РФ участвует в спецоперации на Украине с 24 февраля прошлого года. В цели операции входит денацификация и демилитаризация соседствующей страны, а также помощь мирным жителям Донбасса.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФКУ УК ГУФСИН РФ по Пермскому краю помогли с приобретением комплекта раций для участников специальной военной операции (СВО) на Украине, перечислив свыше 190 тысяч рублей. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе. «Федеральное казенное учреждение „Управления по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю“ во главе с полковником внутренней службы Александром Зверевым внесло 191450 рублей», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Еще 350 тысяч предоставил неназванный спонсор. А неравнодушным гражданам Прикамья удалось собрать 282721 рубль. Общая стоимость заказа превысила 824 тысячи рублей. Комплект раций с ретранслятором уже оплачен. В ночь с 10 на 11 марта должна закончиться комплектация заказа. Из столицы Прикамья регулярно отправляют в зону СВО тонны продуктов, теплых вещей и специальное снаряжение. В феврале появилась информация, что на фронте сейчас нужны тепловизионные прицелы, коллиматоры, глушители, дроны, бензогенераторы, тепловые пушки, штабные палатки и рации. РФ участвует в спецоперации на Украине с 24 февраля прошлого года. В цели операции входит денацификация и демилитаризация соседствующей страны, а также помощь мирным жителям Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...