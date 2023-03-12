Момент убийства, в котором подозревают сына депутата ГД, попал на видео

Раненого ножом мужчину отвезли в больницу после происшествия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Момент с убийством, в котором подозревается сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем попал на видео. Кадры первых минут происшествия опубликовал Пятый канал.

На видео несколько мужчин стоят около автомобилей. Позже одному из них становится плохо, после чего его силой заталкивают в машину. После происшествия пострадавшего увезли в больницу, однако врачи не смогли спасти его, передает издание со ссылкой на источник.

При этом раненый успел обратиться в «112» и сообщить о случившемся, пишет telegram-канал Baza. Также в СМИ уточнили, что убийство произошло в подмосковном ресторане «Шервуд», где между Иванюженковым и Евгением Шмельковым произошел конфликт. Тогда сын депутата схватил нож и ударил пострадавшего в грудь.

Ранее стало известно, что сын депутата Иванюженкова подозревается в убийстве. Сообщалось, что сейчас он находится на допросе.