Сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве

Сына депутата Бориса Иванюженкова задержали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артема подозревается в убийстве. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

«Артем Иванюженков задержан и сейчас находится на допросе», — сообщил источник телеканала. По предварительным данным, убийство произошло в кафе в подмосковном Подольске. Компания отмечала день рождения, между гостями произошел конфликт, в ходе которого 23-летнего мужчину ударили ножом.

Как уточняет Пятый канал, 24-летний Иванюженков является хоккеистом ХК «Сочи». Он уже попадал в поле зрения полиции. По некоторым данным, Иванюженкову удалось скрыться с места преступления и он находится на свободе.