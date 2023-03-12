Сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве

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Сына депутата Бориса Иванюженкова задержали Фото:

Сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артема подозревается в убийстве. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

«Артем Иванюженков задержан и сейчас находится на допросе», — сообщил источник телеканала. По предварительным данным, убийство произошло в кафе в подмосковном Подольске. Компания отмечала день рождения, между гостями произошел конфликт, в ходе которого 23-летнего мужчину ударили ножом.

Как уточняет Пятый канал, 24-летний Иванюженков является хоккеистом ХК «Сочи». Он уже попадал в поле зрения полиции. По некоторым данным, Иванюженкову удалось скрыться с места преступления и он находится на свободе.

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Сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артема подозревается в убийстве. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. «Артем Иванюженков задержан и сейчас находится на допросе», — сообщил источник телеканала. По предварительным данным, убийство произошло в кафе в подмосковном Подольске. Компания отмечала день рождения, между гостями произошел конфликт, в ходе которого 23-летнего мужчину ударили ножом. Как уточняет Пятый канал, 24-летний Иванюженков является хоккеистом ХК «Сочи». Он уже попадал в поле зрения полиции. По некоторым данным, Иванюженкову удалось скрыться с места преступления и он находится на свободе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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