Пермяк избавляется от спортивного клуба для любителей пошуметь

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Интервью с Михаилом Симаковым и утреннее шоу радио Rock Arsenal в баре F.Starter. Екатеринбург, звуковой пульт, радио, пульт, настройка
Громкая музыка, звучащая в спортзале, не мешает посторонним Фото:

Житель Перми продает спортивный клуб, в котором громкая музыка и звуки падения тяжелых предметов не беспокоят посторонних. Соответствующую информацию владелец бизнеса разместил в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продается спортивный клуб как готовый бизнес. Преимущества — хорошее расположение зала, низкая арендная плата. Нежилое здание, можно бросать тяжелые штанги, включать громко музыку — никому не будете мешать», — указал в объявлении продавец.

Он также пояснил, что в распоряжение нового собственника перейдут спортзал площадью 100 квадратных метров, тренерская комната, раздевалка и душевые. Клуб действует с 2017 года. Стоимость бизнеса в объявлении не указана.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 1,8 миллионов рублей продается коворкинг «Здесь и сейчас». Продавец уверяет, что это самый крупный коллективный офис в Пермском крае.

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Житель Перми продает спортивный клуб, в котором громкая музыка и звуки падения тяжелых предметов не беспокоят посторонних. Соответствующую информацию владелец бизнеса разместил в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается спортивный клуб как готовый бизнес. Преимущества — хорошее расположение зала, низкая арендная плата. Нежилое здание, можно бросать тяжелые штанги, включать громко музыку — никому не будете мешать», — указал в объявлении продавец. Он также пояснил, что в распоряжение нового собственника перейдут спортзал площадью 100 квадратных метров, тренерская комната, раздевалка и душевые. Клуб действует с 2017 года. Стоимость бизнеса в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 1,8 миллионов рублей продается коворкинг «Здесь и сейчас». Продавец уверяет, что это самый крупный коллективный офис в Пермском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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