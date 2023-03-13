Пермяк избавляется от спортивного клуба для любителей пошуметь

Житель Перми продает спортивный клуб, в котором громкая музыка и звуки падения тяжелых предметов не беспокоят посторонних. Соответствующую информацию владелец бизнеса разместил в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Продается спортивный клуб как готовый бизнес. Преимущества — хорошее расположение зала, низкая арендная плата. Нежилое здание, можно бросать тяжелые штанги, включать громко музыку — никому не будете мешать», — указал в объявлении продавец.
Он также пояснил, что в распоряжение нового собственника перейдут спортзал площадью 100 квадратных метров, тренерская комната, раздевалка и душевые. Клуб действует с 2017 года. Стоимость бизнеса в объявлении не указана.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 1,8 миллионов рублей продается коворкинг «Здесь и сейчас». Продавец уверяет, что это самый крупный коллективный офис в Пермском крае.
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