Пермяк избавляется от спортивного клуба для любителей пошуметь

13 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Громкая музыка, звучащая в спортзале, не мешает посторонним Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Перми продает спортивный клуб, в котором громкая музыка и звуки падения тяжелых предметов не беспокоят посторонних. Соответствующую информацию владелец бизнеса разместил в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается спортивный клуб как готовый бизнес. Преимущества — хорошее расположение зала, низкая арендная плата. Нежилое здание, можно бросать тяжелые штанги, включать громко музыку — никому не будете мешать», — указал в объявлении продавец. Он также пояснил, что в распоряжение нового собственника перейдут спортзал площадью 100 квадратных метров, тренерская комната, раздевалка и душевые. Клуб действует с 2017 года. Стоимость бизнеса в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 1,8 миллионов рублей продается коворкинг «Здесь и сейчас». Продавец уверяет, что это самый крупный коллективный офис в Пермском крае.

Житель Перми продает спортивный клуб, в котором громкая музыка и звуки падения тяжелых предметов не беспокоят посторонних. Соответствующую информацию владелец бизнеса разместил в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается спортивный клуб как готовый бизнес. Преимущества — хорошее расположение зала, низкая арендная плата. Нежилое здание, можно бросать тяжелые штанги, включать громко музыку — никому не будете мешать», — указал в объявлении продавец. Он также пояснил, что в распоряжение нового собственника перейдут спортзал площадью 100 квадратных метров, тренерская комната, раздевалка и душевые. Клуб действует с 2017 года. Стоимость бизнеса в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 1,8 миллионов рублей продается коворкинг «Здесь и сейчас». Продавец уверяет, что это самый крупный коллективный офис в Пермском крае.