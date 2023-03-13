В Челябинске дороги обработают реагентами из-за ледяного дождя

Из-за ледяного дождя и перепадов температур в Челябинске ожидаются гололедные явления Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Челябинске 14 марта с утра дороги будут обработаны реагентами из-за ледяного дождя и перепадов температур. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«В Челябинске обработают дороги реагентами из-за перепадов температур. В ночь с понедельника на вторник ожидается ледяной дождь, резкое похолодание, затем резкое потепление. Доставайте обувь, которую не так жалко», — сообщает паблик «Подслушано ЧМЗ» соцсети ВКонтакте.

Накануне, как писало URA.RU, ГИБДД выступило с экстренным предупреждением к водителям из-за осадков, ожидаемых 14 марта. По прогнозу погоды ожидается дождь, переходящий в снег.