13 марта 2023

В Челябинске дороги обработают реагентами из-за ледяного дождя

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Гололед, ледяной дождь в Перми., пешеходный переход, гололед, ледяной дождь, Тротуары
Из-за ледяного дождя и перепадов температур в Челябинске ожидаются гололедные явления Фото:

В Челябинске 14 марта с утра дороги будут обработаны реагентами из-за ледяного дождя и перепадов температур. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«В Челябинске обработают дороги реагентами из-за перепадов температур. В ночь с понедельника на вторник ожидается ледяной дождь, резкое похолодание, затем резкое потепление. Доставайте обувь, которую не так жалко», — сообщает паблик «Подслушано ЧМЗ» соцсети ВКонтакте.

Накануне, как писало URA.RU, ГИБДД выступило с экстренным предупреждением к водителям из-за осадков, ожидаемых 14 марта. По прогнозу погоды ожидается дождь, переходящий в снег.

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В Челябинске 14 марта с утра дороги будут обработаны реагентами из-за ледяного дождя и перепадов температур. Информация об этом распространяется в соцсетях. «В Челябинске обработают дороги реагентами из-за перепадов температур. В ночь с понедельника на вторник ожидается ледяной дождь, резкое похолодание, затем резкое потепление. Доставайте обувь, которую не так жалко», — сообщает паблик «Подслушано ЧМЗ» соцсети ВКонтакте. Накануне, как писало URA.RU, ГИБДД выступило с экстренным предупреждением к водителям из-за осадков, ожидаемых 14 марта. По прогнозу погоды ожидается дождь, переходящий в снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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