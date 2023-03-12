12 марта 2023

Силовики выступили со спецобращением к челябинским водителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, дорога, пешеход, порывистый ветер
В отдельных районах движению может мешать гололед, метели и мокрый снег Фото:

На трассах Челябинской области ожидается дождь, переходящий в снег. О том, что водителям следует проявить осторожность на дорогах, URA.RU 13 марта сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«В ближайшие сутки на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными», — уточнили в ведомстве.

В отдельных районах ожидается гололед, метели и налипание мокрого снега. Дорожные службы и ГИБДД переведены в повышенную степень готовности.

Ранее сообщалось, что с 14 марта в регион вернутся снегопады. По данным Realmeteo, вероятность осадков составила 100%.

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На трассах Челябинской области ожидается дождь, переходящий в снег. О том, что водителям следует проявить осторожность на дорогах, URA.RU 13 марта сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «В ближайшие сутки на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными», — уточнили в ведомстве. В отдельных районах ожидается гололед, метели и налипание мокрого снега. Дорожные службы и ГИБДД переведены в повышенную степень готовности. Ранее сообщалось, что с 14 марта в регион вернутся снегопады. По данным Realmeteo, вероятность осадков составила 100%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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