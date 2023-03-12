Силовики выступили со спецобращением к челябинским водителям

В отдельных районах движению может мешать гололед, метели и мокрый снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассах Челябинской области ожидается дождь, переходящий в снег. О том, что водителям следует проявить осторожность на дорогах, URA.RU 13 марта сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«В ближайшие сутки на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными», — уточнили в ведомстве.

В отдельных районах ожидается гололед, метели и налипание мокрого снега. Дорожные службы и ГИБДД переведены в повышенную степень готовности.

Ранее сообщалось, что с 14 марта в регион вернутся снегопады. По данным Realmeteo, вероятность осадков составила 100%.