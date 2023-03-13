13 марта 2023

Свердловские спасатели рассказали подробности крупного пожара в ангаре. Видео

Свердловское ГУ МЧС: тушение пожара в Тавде осложняется большой горючей загрузкой ангара
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Пожар удалось локализовать на площади 1600 квадратных метров (архивное фото) Фото:

Тушение пожара в металлическом ангаре площадью 1600 квадратных метров в Тавде (Свердловская область) осложняется большой горючей загрузкой помещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара — в нем производились деревянные паллеты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, тушение пожара продолжается до сих пор. При этом огнеборцы отметили, что им удалось не допустить распространения возгорания на соседние здания.

Ранее URA.RU сообщало, что металлический ангар в Тавде загорелся примерно в четыре утра 14 марта. По словам спасателей, пострадавших в результате пожара нет.

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Тушение пожара в металлическом ангаре площадью 1600 квадратных метров в Тавде (Свердловская область) осложняется большой горючей загрузкой помещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара — в нем производились деревянные паллеты», — рассказали в пресс-службе ведомства. По словам спасателей, тушение пожара продолжается до сих пор. При этом огнеборцы отметили, что им удалось не допустить распространения возгорания на соседние здания. Ранее URA.RU сообщало, что металлический ангар в Тавде загорелся примерно в четыре утра 14 марта. По словам спасателей, пострадавших в результате пожара нет.
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