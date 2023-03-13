Тушение пожара в металлическом ангаре площадью 1600 квадратных метров в Тавде (Свердловская область) осложняется большой горючей загрузкой помещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара — в нем производились деревянные паллеты», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По словам спасателей, тушение пожара продолжается до сих пор. При этом огнеборцы отметили, что им удалось не допустить распространения возгорания на соседние здания.
Ранее URA.RU сообщало, что металлический ангар в Тавде загорелся примерно в четыре утра 14 марта. По словам спасателей, пострадавших в результате пожара нет.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.