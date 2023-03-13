Площадь пожара 1600 квадратных метров (архивное фото)
В Тавде (Свердловская область) загорелся металлический ангар площадью 1600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В Тавде горит металлический ангар на площади 1600 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 14 марта. Сейчас на месте происшествия работают около 25 спасателей и шесть пожарных машин.
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