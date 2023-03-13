13 марта 2023

В Свердловской области ночью загорелся крупный ангар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара 1600 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Тавде (Свердловская область) загорелся металлический ангар площадью 1600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В Тавде горит металлический ангар на площади 1600 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 14 марта. Сейчас на месте происшествия работают около 25 спасателей и шесть пожарных машин.

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В Тавде (Свердловская область) загорелся металлический ангар площадью 1600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В Тавде горит металлический ангар на площади 1600 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в ночь на 14 марта. Сейчас на месте происшествия работают около 25 спасателей и шесть пожарных машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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