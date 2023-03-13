13 марта 2023

Два жителя Магнитогорска захватили и удерживали ломбард

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины сопротивлялись полиции при задержании Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 13 марта два местных жителя в состоянии алкогольного опьянения захватили и удерживали ломбард. Как сообщили URA.RU в охранной организации «Право роста», сотрудники не сразу смогли вывести из здания мужчин из-за долгого сопротивления.

«13 марта два посетителя ломбарда на улице Карла Маркса после выкупа своего кольца не захотели уходить и стали распивать алкоголь в тамбуре. Никому не давали войти в помещение и всех оскорбляли, в том числе сотрудницу. Охранников „Права роста“ они тоже не впускали, удерживая двери. Когда их все же удалось вывести из здания, сотрудники вызвали полицию», — сообщили в организации.

Мужчины продолжали оказывать сопротивление уже прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщают в охранном предприятии, они оскорбляли полицейских и угрожали им. Нарушители общественного порядка задержаны.

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В Магнитогорске Челябинской области 13 марта два местных жителя в состоянии алкогольного опьянения захватили и удерживали ломбард. Как сообщили URA.RU в охранной организации «Право роста», сотрудники не сразу смогли вывести из здания мужчин из-за долгого сопротивления. «13 марта два посетителя ломбарда на улице Карла Маркса после выкупа своего кольца не захотели уходить и стали распивать алкоголь в тамбуре. Никому не давали войти в помещение и всех оскорбляли, в том числе сотрудницу. Охранников „Права роста“ они тоже не впускали, удерживая двери. Когда их все же удалось вывести из здания, сотрудники вызвали полицию», — сообщили в организации. Мужчины продолжали оказывать сопротивление уже прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщают в охранном предприятии, они оскорбляли полицейских и угрожали им. Нарушители общественного порядка задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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