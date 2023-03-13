Два жителя Магнитогорска захватили и удерживали ломбард

14 марта 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Мужчины сопротивлялись полиции при задержании Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 13 марта два местных жителя в состоянии алкогольного опьянения захватили и удерживали ломбард. Как сообщили URA.RU в охранной организации «Право роста», сотрудники не сразу смогли вывести из здания мужчин из-за долгого сопротивления. «13 марта два посетителя ломбарда на улице Карла Маркса после выкупа своего кольца не захотели уходить и стали распивать алкоголь в тамбуре. Никому не давали войти в помещение и всех оскорбляли, в том числе сотрудницу. Охранников „Права роста“ они тоже не впускали, удерживая двери. Когда их все же удалось вывести из здания, сотрудники вызвали полицию», — сообщили в организации. Мужчины продолжали оказывать сопротивление уже прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщают в охранном предприятии, они оскорбляли полицейских и угрожали им. Нарушители общественного порядка задержаны.

В Магнитогорске Челябинской области 13 марта два местных жителя в состоянии алкогольного опьянения захватили и удерживали ломбард. Как сообщили URA.RU в охранной организации «Право роста», сотрудники не сразу смогли вывести из здания мужчин из-за долгого сопротивления. «13 марта два посетителя ломбарда на улице Карла Маркса после выкупа своего кольца не захотели уходить и стали распивать алкоголь в тамбуре. Никому не давали войти в помещение и всех оскорбляли, в том числе сотрудницу. Охранников „Права роста“ они тоже не впускали, удерживая двери. Когда их все же удалось вывести из здания, сотрудники вызвали полицию», — сообщили в организации. Мужчины продолжали оказывать сопротивление уже прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщают в охранном предприятии, они оскорбляли полицейских и угрожали им. Нарушители общественного порядка задержаны.