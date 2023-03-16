Пожар произошел в здании Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области
В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области случился пожар. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видеозаписи с места происшествия.
По данным очевидцев, горит здание Пограничного управления ФСБ России по адресу проспект Сиверса, 20. URA.RU направило запрос в МЧС России по Ростовской области, однако на момент публикации ответ не поступил.
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