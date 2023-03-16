В Ростове-на-Дону загорелось здание ФСБ России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Пожар произошел в здании Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области Фото:

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области случился пожар. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видеозаписи с места происшествия.

По данным очевидцев, горит здание Пограничного управления ФСБ России по адресу проспект Сиверса, 20. URA.RU направило запрос в МЧС России по Ростовской области, однако на момент публикации ответ не поступил.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области случился пожар. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видеозаписи с места происшествия. По данным очевидцев, горит здание Пограничного управления ФСБ России по адресу проспект Сиверса, 20. URA.RU направило запрос в МЧС России по Ростовской области, однако на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...