11 января 2023

DNS сокращает количество магазинов в Нижневартовске

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Торговый центр. Курган, днс, бытовая техника, dns, магазин dns
Магазин в ТЦ «Мандарин» закроют 13 января Фото:

Компания DNS закрывает в Нижневартовске (ХМАО) свой магазин бытовой техники, который расположен в торговом центре «Мандарин». Об этом сообщили в самой компании.

«Команда DNS с сожалением сообщает о закрытии магазина DNS в ТЦ „Мандарин“ с 01.01.2023 года», — говорится на официальном сайте ритейлера. В компании предлагают обращаться в ближайшую торговую точку, которая находится в ТЦ «Флагман».

В DNS уточняют, что сейчас филиал работает последние дни в режиме пункта выдачи. Окончательное закрытие магазина намечено на завтра 13 января.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Мегиона раскупают обогреватели из-за коммунальной аварии, после которой ряд домов остался без тепла. В единственном в городе магазине DNS агентству рассказали, что у них обогреватели разобрали за полчаса.

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Компания DNS закрывает в Нижневартовске (ХМАО) свой магазин бытовой техники, который расположен в торговом центре «Мандарин». Об этом сообщили в самой компании. «Команда DNS с сожалением сообщает о закрытии магазина DNS в ТЦ „Мандарин“ с 01.01.2023 года», — говорится на официальном сайте ритейлера. В компании предлагают обращаться в ближайшую торговую точку, которая находится в ТЦ «Флагман». В DNS уточняют, что сейчас филиал работает последние дни в режиме пункта выдачи. Окончательное закрытие магазина намечено на завтра 13 января. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Мегиона раскупают обогреватели из-за коммунальной аварии, после которой ряд домов остался без тепла. В единственном в городе магазине DNS агентству рассказали, что у них обогреватели разобрали за полчаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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