DNS сокращает количество магазинов в Нижневартовске 12 января 2023 в 15:39 Размер текста - 17 + Магазин в ТЦ «Мандарин» закроют 13 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания DNS закрывает в Нижневартовске (ХМАО) свой магазин бытовой техники, который расположен в торговом центре «Мандарин». Об этом сообщили в самой компании. «Команда DNS с сожалением сообщает о закрытии магазина DNS в ТЦ „Мандарин“ с 01.01.2023 года», — говорится на официальном сайте ритейлера. В компании предлагают обращаться в ближайшую торговую точку, которая находится в ТЦ «Флагман». В DNS уточняют, что сейчас филиал работает последние дни в режиме пункта выдачи. Окончательное закрытие магазина намечено на завтра 13 января. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Мегиона раскупают обогреватели из-за коммунальной аварии, после которой ряд домов остался без тепла. В единственном в городе магазине DNS агентству рассказали, что у них обогреватели разобрали за полчаса. Компания DNS закрывает в Нижневартовске (ХМАО) свой магазин бытовой техники, который расположен в торговом центре «Мандарин». Об этом сообщили в самой компании. «Команда DNS с сожалением сообщает о закрытии магазина DNS в ТЦ „Мандарин“ с 01.01.2023 года», — говорится на официальном сайте ритейлера. В компании предлагают обращаться в ближайшую торговую точку, которая находится в ТЦ «Флагман». В DNS уточняют, что сейчас филиал работает последние дни в режиме пункта выдачи. Окончательное закрытие магазина намечено на завтра 13 января. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Мегиона раскупают обогреватели из-за коммунальной аварии, после которой ряд домов остался без тепла. В единственном в городе магазине DNS агентству рассказали, что у них обогреватели разобрали за полчаса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям