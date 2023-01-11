DNS сокращает количество магазинов в Нижневартовске

Компания DNS закрывает в Нижневартовске (ХМАО) свой магазин бытовой техники, который расположен в торговом центре «Мандарин». Об этом сообщили в самой компании.
«Команда DNS с сожалением сообщает о закрытии магазина DNS в ТЦ „Мандарин“ с 01.01.2023 года», — говорится на официальном сайте ритейлера. В компании предлагают обращаться в ближайшую торговую точку, которая находится в ТЦ «Флагман».
В DNS уточняют, что сейчас филиал работает последние дни в режиме пункта выдачи. Окончательное закрытие магазина намечено на завтра 13 января.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Мегиона раскупают обогреватели из-за коммунальной аварии, после которой ряд домов остался без тепла. В единственном в городе магазине DNS агентству рассказали, что у них обогреватели разобрали за полчаса.
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