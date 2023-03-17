Mainichi: украинских студентов в Японии обвинили в грабеже за отказ платить за учебу 18 марта 2023 в 06:04 Размер текста - 17 + Украинские студенты отказывались платить за обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель языковой школы в Японии назвал украинских студентов «беженцами-аристократами» и грабителями из-за того, что они отказались оплачивать обучение. Об этом сообщает газета Mainichi. «Некоторые украинские студенты не согласились платить за обучение в языковой школе. Они объяснили это тем, что школа потребовала деньги за период, который, как им изначально говорили, был бесплатным. В ответ на это председатель назвал их „грабителями“ и „аристократами-беженцами“», — сообщает издание . Ранее беженцы из Украины, проживающие в Дании, требовали увольнения педагога с русскими корнями. Школа отказалась увольнять учительницу, объяснив это наличием у нее датского гражданства и многолетнего опыта работы. Председатель языковой школы в Японии назвал украинских студентов «беженцами-аристократами» и грабителями из-за того, что они отказались оплачивать обучение. Об этом сообщает газета Mainichi. «Некоторые украинские студенты не согласились платить за обучение в языковой школе. Они объяснили это тем, что школа потребовала деньги за период, который, как им изначально говорили, был бесплатным. В ответ на это председатель назвал их „грабителями“ и „аристократами-беженцами“», — сообщает издание. Ранее беженцы из Украины, проживающие в Дании, требовали увольнения педагога с русскими корнями. Школа отказалась увольнять учительницу, объяснив это наличием у нее датского гражданства и многолетнего опыта работы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям