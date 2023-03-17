17 марта 2023

Mainichi: украинских студентов в Японии обвинили в грабеже за отказ платить за учебу

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Студенты. Курган, ученики, студенты, руки
Украинские студенты отказывались платить за обучение Фото:

Председатель языковой школы в Японии назвал украинских студентов «беженцами-аристократами» и грабителями из-за того, что они отказались оплачивать обучение. Об этом сообщает газета Mainichi.

«Некоторые украинские студенты не согласились платить за обучение в языковой школе. Они объяснили это тем, что школа потребовала деньги за период, который, как им изначально говорили, был бесплатным. В ответ на это председатель назвал их „грабителями“ и „аристократами-беженцами“», — сообщает издание.

Ранее беженцы из Украины, проживающие в Дании, требовали увольнения педагога с русскими корнями. Школа отказалась увольнять учительницу, объяснив это наличием у нее датского гражданства и многолетнего опыта работы.

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Председатель языковой школы в Японии назвал украинских студентов «беженцами-аристократами» и грабителями из-за того, что они отказались оплачивать обучение. Об этом сообщает газета Mainichi. «Некоторые украинские студенты не согласились платить за обучение в языковой школе. Они объяснили это тем, что школа потребовала деньги за период, который, как им изначально говорили, был бесплатным. В ответ на это председатель назвал их „грабителями“ и „аристократами-беженцами“», — сообщает издание. Ранее беженцы из Украины, проживающие в Дании, требовали увольнения педагога с русскими корнями. Школа отказалась увольнять учительницу, объяснив это наличием у нее датского гражданства и многолетнего опыта работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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