Mainichi: украинских студентов в Японии обвинили в грабеже за отказ платить за учебу

Председатель языковой школы в Японии назвал украинских студентов «беженцами-аристократами» и грабителями из-за того, что они отказались оплачивать обучение. Об этом сообщает газета Mainichi.
«Некоторые украинские студенты не согласились платить за обучение в языковой школе. Они объяснили это тем, что школа потребовала деньги за период, который, как им изначально говорили, был бесплатным. В ответ на это председатель назвал их „грабителями“ и „аристократами-беженцами“», — сообщает
Ранее беженцы из Украины, проживающие в Дании, требовали увольнения педагога с русскими корнями. Школа отказалась увольнять учительницу, объяснив это наличием у нее датского гражданства и многолетнего опыта работы.
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