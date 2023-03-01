Украинцев поставили на место после скандала с русской учительницей в Дании TV2: в Дании отказались увольнять русскую учительницу после конфликта с украинскими беженцами 02 марта 2023 в 04:26 Размер текста - 17 + Беженцы из Украины в Дании потребовали уволить учителя с русскими корнями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Дании отказались увольнять учительницу, избавиться от которой требовали украинские беженцы. Конфликт в школе города Хельсингер произошел из-за педагога, которая имеет русские корни. «Уже на первом уроке двое украинских учеников продемонстрировали „очень грубое поведение“, написав „грубые высказывания“ на украинском языке в адрес датско-русского учителя. Согласно заявлению школы, к компетенции учителя, прожившего в Дании 30 лет, имеющего датское гражданство и многолетний опыт работы, вопросов нет», — сообщает датский телеканал TV2 . Глава города Бенедикте Кьер в конфликте принял сторону школьной администрации, отметив, что в Дании не принято увольнять людей по национальному признаку. «Матери хотят, чтобы школа уволила этого учителя. Но мы не делаем этого в Дании», — сообщила она. Конфликт назревал с начала февраля. Педагоги обращались к беженцам с просьбой прекратить травлю педагога с русскими корнями. В учебном заведении отметили, что на занятиях «принят нейтралитет». Ранее сообщалось, что власти Хорватии решили переселить украинских беженцев в другой отель, после чего те подняли бунт. Массовые отъезды украинцев начались после начала спецоперации РФ на территории Украины. Западные страны оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В Дании отказались увольнять учительницу, избавиться от которой требовали украинские беженцы. Конфликт в школе города Хельсингер произошел из-за педагога, которая имеет русские корни. «Уже на первом уроке двое украинских учеников продемонстрировали „очень грубое поведение“, написав „грубые высказывания“ на украинском языке в адрес датско-русского учителя. Согласно заявлению школы, к компетенции учителя, прожившего в Дании 30 лет, имеющего датское гражданство и многолетний опыт работы, вопросов нет», — сообщает датский телеканал TV2. Глава города Бенедикте Кьер в конфликте принял сторону школьной администрации, отметив, что в Дании не принято увольнять людей по национальному признаку. «Матери хотят, чтобы школа уволила этого учителя. Но мы не делаем этого в Дании», — сообщила она. Конфликт назревал с начала февраля. Педагоги обращались к беженцам с просьбой прекратить травлю педагога с русскими корнями. В учебном заведении отметили, что на занятиях «принят нейтралитет». Ранее сообщалось, что власти Хорватии решили переселить украинских беженцев в другой отель, после чего те подняли бунт. Массовые отъезды украинцев начались после начала спецоперации РФ на территории Украины. Западные страны оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям