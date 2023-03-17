Село под Екатеринбургом останется без воды

18 марта 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Знаменском 22 марта отключат водоснабжение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В селе Знаменское, что находится в Сухом Логу (Свердловская область), 22 марта отключат водоснабжение на нескольких улицах из-за ремонтных работ «МРСК Урала». Об этом сообщили в МУП «Горкомсети». «Из-за отключения электроэнергии для ремонтных работ на сетях „МРСК Урала“ в Знаменском 22 марта с 13:30 до 17:00 отключат водоснабжение. Просим предупредить остальных жителей», — пишет пресс-служба организации в соцсети «ВКонтакте». Под отключение попадают улицы Горького, Пушкина, Механизаторов, Гагарина, Ленина, Ворошилова и Папанина. Также без воды останутся котельная №27, пожарная часть №22, школа №8 и детский сад №23. Ранее URA.RU сообщало, что в двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа, отключили холодную воду. Однако проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом городе, в частности, в старой части Лесного.

В селе Знаменское, что находится в Сухом Логу (Свердловская область), 22 марта отключат водоснабжение на нескольких улицах из-за ремонтных работ «МРСК Урала». Об этом сообщили в МУП «Горкомсети». «Из-за отключения электроэнергии для ремонтных работ на сетях „МРСК Урала“ в Знаменском 22 марта с 13:30 до 17:00 отключат водоснабжение. Просим предупредить остальных жителей», — пишет пресс-служба организации в соцсети «ВКонтакте». Под отключение попадают улицы Горького, Пушкина, Механизаторов, Гагарина, Ленина, Ворошилова и Папанина. Также без воды останутся котельная №27, пожарная часть №22, школа №8 и детский сад №23. Ранее URA.RU сообщало, что в двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа, отключили холодную воду. Однако проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом городе, в частности, в старой части Лесного.