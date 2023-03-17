17 марта 2023

Село под Екатеринбургом останется без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
В Знаменском 22 марта отключат водоснабжение Фото:

В селе Знаменское, что находится в Сухом Логу (Свердловская область), 22 марта отключат водоснабжение на нескольких улицах из-за ремонтных работ «МРСК Урала». Об этом сообщили в МУП «Горкомсети».

«Из-за отключения электроэнергии для ремонтных работ на сетях „МРСК Урала“ в Знаменском 22 марта с 13:30 до 17:00 отключат водоснабжение. Просим предупредить остальных жителей», — пишет пресс-служба организации в соцсети «ВКонтакте».

Под отключение попадают улицы Горького, Пушкина, Механизаторов, Гагарина, Ленина, Ворошилова и Папанина. Также без воды останутся котельная №27, пожарная часть №22, школа №8 и детский сад №23.

Ранее URA.RU сообщало, что в двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа, отключили холодную воду. Однако проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом городе, в частности, в старой части Лесного.

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В селе Знаменское, что находится в Сухом Логу (Свердловская область), 22 марта отключат водоснабжение на нескольких улицах из-за ремонтных работ «МРСК Урала». Об этом сообщили в МУП «Горкомсети». «Из-за отключения электроэнергии для ремонтных работ на сетях „МРСК Урала“ в Знаменском 22 марта с 13:30 до 17:00 отключат водоснабжение. Просим предупредить остальных жителей», — пишет пресс-служба организации в соцсети «ВКонтакте». Под отключение попадают улицы Горького, Пушкина, Механизаторов, Гагарина, Ленина, Ворошилова и Папанина. Также без воды останутся котельная №27, пожарная часть №22, школа №8 и детский сад №23. Ранее URA.RU сообщало, что в двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа, отключили холодную воду. Однако проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом городе, в частности, в старой части Лесного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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