Инцидент произошел на ЖД-переезде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тепловоз с четырьмя вагонами сошел с рельсов на переезде станции Яйва (Пермский край). Состав перевозил древесину, пояснили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Согласно предварительной информации, 18 марта в 11:03 на железнодорожном переезде ст. Яйва произошел сход с рельсов тепловоза без опрокидывания. Сход вагонов не допущен», — указано в ведомственном telegram-канале.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.

О том, что в Пермском крае на железнодорожных путях три вагона сошли с рельсов, URA.RU писало в январе. При этом сообщалось, что остановок и задержек других подвижных составов не было.