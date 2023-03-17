17 марта 2023

Тепловоз в четырьмя вагонами сошел с рельсов в Пермском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экологический аудит на Мечел. Челябинск, знак стоп, поезд, машинист, тепловоз, железнодорожный переезд, железная дорога
Инцидент произошел на ЖД-переезде Фото:

Тепловоз с четырьмя вагонами сошел с рельсов на переезде станции Яйва (Пермский край). Состав перевозил древесину, пояснили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Согласно предварительной информации, 18 марта в 11:03 на железнодорожном переезде ст. Яйва произошел сход с рельсов тепловоза без опрокидывания. Сход вагонов не допущен», — указано в ведомственном telegram-канале.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.

О том, что в Пермском крае на железнодорожных путях три вагона сошли с рельсов, URA.RU писало в январе. При этом сообщалось, что остановок и задержек других подвижных составов не было.

Тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном переезде в Пермском крае
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Тепловоз с четырьмя вагонами сошел с рельсов на переезде станции Яйва (Пермский край). Состав перевозил древесину, пояснили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. «Согласно предварительной информации, 18 марта в 11:03 на железнодорожном переезде ст. Яйва произошел сход с рельсов тепловоза без опрокидывания. Сход вагонов не допущен», — указано в ведомственном telegram-канале. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка. О том, что в Пермском крае на железнодорожных путях три вагона сошли с рельсов, URA.RU писало в январе. При этом сообщалось, что остановок и задержек других подвижных составов не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...