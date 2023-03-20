У Евросоюза почти закончились боеприпасы для Украины

20 марта 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В ЕС сталкиваются с исчерпанием запасов боеприпасов, пишет Euractive Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые страны Евросоюза (ЕС) выражают обеспокоенность по поводу того, что их нынешних запасов боеприпасов не хватит, чтобы обеспечить Украине поставки на ранее выделенный один млрд евро помощи. Об этом сообщает издание Euractive. «Некоторые страны-члены ЕС беспокоятся, что запас боеприпасов, оставшихся на европейских складах, не стоит один млрд евро», — говорится в материале издания . Там отметили, что в связи с этим европейские чиновники начинают задумываться над тем, как использовать возможный остаток от выделенных средств, который не удастся потратить на боеприпасы и вооружение. Одним из решений видится перенаправление оставшихся средств на иные виды военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), заключил автор материала. Ранее в Еврокомиссии приняли решение увеличить производство боеприпасов, на фоне исчерпания запасов на европейских складах. Также, благодаря оказанию военной помощи Украине, с дефицитом запасов вооружения столкнулись в США, передает «Царьград».

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) выражают обеспокоенность по поводу того, что их нынешних запасов боеприпасов не хватит, чтобы обеспечить Украине поставки на ранее выделенный один млрд евро помощи. Об этом сообщает издание Euractive. «Некоторые страны-члены ЕС беспокоятся, что запас боеприпасов, оставшихся на европейских складах, не стоит один млрд евро», — говорится в материале издания. Там отметили, что в связи с этим европейские чиновники начинают задумываться над тем, как использовать возможный остаток от выделенных средств, который не удастся потратить на боеприпасы и вооружение. Одним из решений видится перенаправление оставшихся средств на иные виды военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), заключил автор материала. Ранее в Еврокомиссии приняли решение увеличить производство боеприпасов, на фоне исчерпания запасов на европейских складах. Также, благодаря оказанию военной помощи Украине, с дефицитом запасов вооружения столкнулись в США, передает «Царьград».