Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти младенца в Нижневартовске

20 марта 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину пожаловалась жительница Нижневартовска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от сотрудников СК РФ по ХМАО предоставить результаты уголовного дела, подозреваемыми в котором проходят врачи нижневартовского перинатального центра из-за смерти новорожденного. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра СК России. «Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о некачественном оказании медицинской помощи в перинатальном центре в городе Нижневартовск. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу и его результатах», — говорится в сообщении. Поводом обратить внимание на данное уголовное дело послужило обращение жительницы Нижневартовска, которая пожаловалась на следователей. «Жительница ХМАО сообщила о несогласии с ходом расследования уголовного дела о некачественном оказании ей медицинской помощи при родовспоможении в перинатальном центре в города Нижневартовск. В январе 2021 года врачи несвоевременно провели женщине операцию „кесарево сечение“, что привело к гибели плода», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин устроил разнос следователям из ХМАО из-за смертей в больницах. Он поручил провести служебную проверку сотрудников следкома ХМАО, причастных к расследованию смертей жителей региона после их обращений в больницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от сотрудников СК РФ по ХМАО предоставить результаты уголовного дела, подозреваемыми в котором проходят врачи нижневартовского перинатального центра из-за смерти новорожденного. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра СК России. «Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о некачественном оказании медицинской помощи в перинатальном центре в городе Нижневартовск. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу и его результатах», — говорится в сообщении. Поводом обратить внимание на данное уголовное дело послужило обращение жительницы Нижневартовска, которая пожаловалась на следователей. «Жительница ХМАО сообщила о несогласии с ходом расследования уголовного дела о некачественном оказании ей медицинской помощи при родовспоможении в перинатальном центре в города Нижневартовск. В январе 2021 года врачи несвоевременно провели женщине операцию „кесарево сечение“, что привело к гибели плода», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин устроил разнос следователям из ХМАО из-за смертей в больницах. Он поручил провести служебную проверку сотрудников следкома ХМАО, причастных к расследованию смертей жителей региона после их обращений в больницы.