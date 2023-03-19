Пермякам предлагают развлечься, заказав «спецназ шоу»

20 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В налете «спецназа» участвует группа аниматоров в экипировке сотрудников силовых структур Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермякам предлагают услуги по организации «спецназ шоу». Его участники в форме сотрудников силовых структур разыгрывают людей на праздниках, изображая задержание или налет. Заказчиками таких представлений обычно являются друзья или коллеги тех, кого нужно разыграть. Как сообщил URA.RU один из организаторов шоу, клиентам на выбор предлагаются разные сценарии. Они зависят от праздничного мероприятия и места его проведения. «Например, есть классический сценарий для поздравления на день рождения. Человек идет по улице или вышел на пробежку, приезжают люди в экипировке спецназа, задерживают его и садят в машину, дальше уже везут на место, где поздравляют с шариками и хлопушками. Предлагаем и групповой сценарий, если именинник отмечает праздник в кафе в компании. Аниматоры, изображающие бойцов, забегают, укладывают всех на пол, а уже потом поздравляют, вручая торт», — рассказал корреспонденту URA.RU организатор шоу. Он также добавил, что все условия и сам сценарий тщательно прописываются в клиентском договоре. Заказчик должен понимать, кого будут разыгрывать, иметь представление о наличии у человека сердечных заболеваний и особенностях характера. При групповом розыгрыше в кафе о нем должно заранее знать большинство присутствующих, которых попросят подыграть «спецназовцам». По договору, ответственность за возможные последствия берет на себя клиент. По словам организаторов, инцидентов во время шоу пока не случалось. Стандартная стоимость услуги — 10 тысяч рублей. В представлении участвуют 3-4 актера в экипировке сотрудников силовых структур. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают сыграть свадьбу на Мальдивах. В стоимость входят морской круиз и ужин при свечах на берегу океана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермякам предлагают услуги по организации «спецназ шоу». Его участники в форме сотрудников силовых структур разыгрывают людей на праздниках, изображая задержание или налет. Заказчиками таких представлений обычно являются друзья или коллеги тех, кого нужно разыграть. Как сообщил URA.RU один из организаторов шоу, клиентам на выбор предлагаются разные сценарии. Они зависят от праздничного мероприятия и места его проведения. «Например, есть классический сценарий для поздравления на день рождения. Человек идет по улице или вышел на пробежку, приезжают люди в экипировке спецназа, задерживают его и садят в машину, дальше уже везут на место, где поздравляют с шариками и хлопушками. Предлагаем и групповой сценарий, если именинник отмечает праздник в кафе в компании. Аниматоры, изображающие бойцов, забегают, укладывают всех на пол, а уже потом поздравляют, вручая торт», — рассказал корреспонденту URA.RU организатор шоу. Он также добавил, что все условия и сам сценарий тщательно прописываются в клиентском договоре. Заказчик должен понимать, кого будут разыгрывать, иметь представление о наличии у человека сердечных заболеваний и особенностях характера. При групповом розыгрыше в кафе о нем должно заранее знать большинство присутствующих, которых попросят подыграть «спецназовцам». По договору, ответственность за возможные последствия берет на себя клиент. По словам организаторов, инцидентов во время шоу пока не случалось. Стандартная стоимость услуги — 10 тысяч рублей. В представлении участвуют 3-4 актера в экипировке сотрудников силовых структур. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают сыграть свадьбу на Мальдивах. В стоимость входят морской круиз и ужин при свечах на берегу океана.