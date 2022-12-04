Пермякам предлагают сыграть свадьбу на Мальдивах

05 декабря 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Предложение сыграть свадьбу на Мальдивах появилось у пермской турфирмы «Акапулько» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермякам, мечтающим сыграть свадьбу на Мальдивах, предложили исполнить свою мечту. Предложение появилось у пермской турфирмы «Акапулько». «Главное, не забыть заказать услуги профессионального фотографа, чтобы кадры свадьбы получились неземные!Если свадьба на Мальдивах — ваша мечта, то свяжитесь с нами», — указано в рекламном посте турфирмы в соцсети «ВКонтакте». В турагентстве описали подробности такой свадьбы: с раннего утра молодые расслабляются в SPA-центре и наряжаются. Сама церемония по желанию может проводиться как в отеле, так и на необитаемом острове, куда молодоженов доставят на катере. В лагуне на уединенном пляже будет приготовлен свадебный алтарь. Жених и невеста пройдут по дорожке, выложенной пальмовыми листьями, под звуки барабанов. Далее произносится клятва, молодые обмениваются кольцами. После — молодожены отправятся в круиз любоваться закатом. Когда они вернутся, их будет ожидать ужин при свечах на берегу океана. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают новогодние каникулы провести в Дагестане. Автобусный тур состоится со 2 по 10 января 2023 года.

Пермякам, мечтающим сыграть свадьбу на Мальдивах, предложили исполнить свою мечту. Предложение появилось у пермской турфирмы «Акапулько». «Главное, не забыть заказать услуги профессионального фотографа, чтобы кадры свадьбы получились неземные!Если свадьба на Мальдивах — ваша мечта, то свяжитесь с нами», — указано в рекламном посте турфирмы в соцсети «ВКонтакте». В турагентстве описали подробности такой свадьбы: с раннего утра молодые расслабляются в SPA-центре и наряжаются. Сама церемония по желанию может проводиться как в отеле, так и на необитаемом острове, куда молодоженов доставят на катере. В лагуне на уединенном пляже будет приготовлен свадебный алтарь. Жених и невеста пройдут по дорожке, выложенной пальмовыми листьями, под звуки барабанов. Далее произносится клятва, молодые обмениваются кольцами. После — молодожены отправятся в круиз любоваться закатом. Когда они вернутся, их будет ожидать ужин при свечах на берегу океана. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают новогодние каникулы провести в Дагестане. Автобусный тур состоится со 2 по 10 января 2023 года.