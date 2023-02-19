Вода разломила лед и просочилась наверх Фото: Анна Майорова © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) от сильных морозов разорвало лед на реке. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка «Зигальга», явление не внезапное, и треск льда слышен вокруг.

«Сильные морозы разорвали лед на реке Куткурка. Вода, просочившись наверх, замерзла вторым слоем», — отметили URA.RU в нацпарке.

В учреждении добавили, что разрыв льда обычно происходит там, где корка тоньше. Например, такое возможно в местах с бьющими родниками и впадающими в реку ручьями.

Несмотря на то, что поломка льда сопровождается треском и может предупредить человека об опасности, лесники призвали соблюдать осторожность на реках. В нацпарке уточнили, что Кутурка является левым притоком реки Юрюзань. Куткурка берет начало на северо-западном склоне хребта Зигальга. Река течет с высоты 900 метров, принимая в себя 26 горных ручьев. Замерзать реки в нацпарке начали с наступлением холодов в ноябре 2022 года.