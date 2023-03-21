«Газпром» установил исторический рекорд по поставкам газа в Китай

21 марта 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Россия поставила рекорд по поставкам газа в Китай, сообщил «Газпром» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU ПАО «Газпром» превысил суточные контрактные обязательства с Китаем на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири». Отмечается, что энергетическая компания побила рекорд суточных поставок данного типа в Китай. Об этом сообщили в «Газпроме». «„Газпром“ поставил запрошенные (20 марта — прим. URA.RU) объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». Там же уточнили, что поставки газа идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC. Ранее эксперт Алексей Громов рассказал, сможет ли Россия покрыть потери «Северного потока» поставками газа в Китай, передает « Газета.ru ». Он пояснил, что через год Россия выйдет на максимальный объем поставок в Китай в виде 38 миллиардов кубометров. Инвестор Федор Сидоров спрогнозировал прибыль РФ на продаже газа в 2023 году. Он пришел к выводу, что Россия, заменив европейских партнеров Китаем, ничего не потеряла.

ПАО «Газпром» превысил суточные контрактные обязательства с Китаем на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири». Отмечается, что энергетическая компания побила рекорд суточных поставок данного типа в Китай. Об этом сообщили в «Газпроме». «„Газпром“ поставил запрошенные (20 марта — прим. URA.RU) объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». Там же уточнили, что поставки газа идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC. Ранее эксперт Алексей Громов рассказал, сможет ли Россия покрыть потери «Северного потока» поставками газа в Китай, передает «Газета.ru». Он пояснил, что через год Россия выйдет на максимальный объем поставок в Китай в виде 38 миллиардов кубометров. Инвестор Федор Сидоров спрогнозировал прибыль РФ на продаже газа в 2023 году. Он пришел к выводу, что Россия, заменив европейских партнеров Китаем, ничего не потеряла.