17 февраля 2023

Инвестор спрогнозировал прибыль РФ на продаже газа в 2023

Инвестор Сидоров: Россия в текущей ситуации на газовом рынке ничего не потеряет и ничего не выиграет
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Инвестор Сидоров спрогнозировал доходы РФ на продаже газа в 2023 году Фото:

Объем поставок газа в Европу из России снизился в четыре раза, а снятие коронавирусных ограничений в Китае пока не привело к росту потребления. Как сообщил основатель «Школы практического инвестирования» частный инвестор Федор Сидоров, из-за этого РФ не получит значительной прибыли в нынешнем году.

«Не востребованный в Европе газ Россия просто сжигает, потому что у страны нет достаточного количества собственных подземных газовых хранилищ. А быстро перенаправить его по другим направлениям она не может по чисто техническим причинам», — рассказал Сидоров в беседе с «Ридусом». Тем не менее, инвестор подчеркнул, что Россия в текущей ситуации на газовом рынке, в сущности, ничего не теряет и ничего не выигрывает

Доля российского газа на мировом рынке составляет около 3%. Для производства топлива требуется инфраструктура и техника, а значит привлечений инвестиций, уточняет инвестор. Ранее РФ развивала западное направление, на Восток построен газопровод «Сила Сибири». По проекту его годовая мощность составляет 38 миллиардов кубометров топлива.

В связи с теплой зимой и принятыми экономическими мерами в ЕС, сокращается потребление газа, а значит, и цены. Но об окончании кризиса говорить рано, прогнозирует эксперт. «Энергокризис еще продлится пару лет и будет особенно остро ощущаться в зимний отопительный сезон», — уточнил Сидоров.

Ранее США начали поставки газа в Германию. С 5 декабря 2022 года ЕС согласовал ограничение цен на российскую нефть. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил продажу нефтепродуктов странам, применившим утвержденный ЕС потолок цен.

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Объем поставок газа в Европу из России снизился в четыре раза, а снятие коронавирусных ограничений в Китае пока не привело к росту потребления. Как сообщил основатель «Школы практического инвестирования» частный инвестор Федор Сидоров, из-за этого РФ не получит значительной прибыли в нынешнем году. «Не востребованный в Европе газ Россия просто сжигает, потому что у страны нет достаточного количества собственных подземных газовых хранилищ. А быстро перенаправить его по другим направлениям она не может по чисто техническим причинам», — рассказал Сидоров в беседе с «Ридусом». Тем не менее, инвестор подчеркнул, что Россия в текущей ситуации на газовом рынке, в сущности, ничего не теряет и ничего не выигрывает Доля российского газа на мировом рынке составляет около 3%. Для производства топлива требуется инфраструктура и техника, а значит привлечений инвестиций, уточняет инвестор. Ранее РФ развивала западное направление, на Восток построен газопровод «Сила Сибири». По проекту его годовая мощность составляет 38 миллиардов кубометров топлива. В связи с теплой зимой и принятыми экономическими мерами в ЕС, сокращается потребление газа, а значит, и цены. Но об окончании кризиса говорить рано, прогнозирует эксперт. «Энергокризис еще продлится пару лет и будет особенно остро ощущаться в зимний отопительный сезон», — уточнил Сидоров. Ранее США начали поставки газа в Германию. С 5 декабря 2022 года ЕС согласовал ограничение цен на российскую нефть. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил продажу нефтепродуктов странам, применившим утвержденный ЕС потолок цен.
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