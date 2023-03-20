20 марта 2023

Пермскому десантнику вручили медаль «За отвагу» за подвиг на СВО

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Даниил Машко сумел вывести раненых из-под обстрела (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Пермского края Даниил Машко получил медаль «За отвагу». Государственной награды его удостоили за спасение раненых во время службы в зоне спецоперации. Об этом рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю, где сейчас работает Машко.

«Даниил сопровождал раненных из дивизии в военный госпиталь. Путь проходил через опасные обстреливаемые участки дороги. В один из дней группа с ранеными, в которой был Даниил, попала под обстрел. Даниилу удалось вывести раненых из-под обстрела», — описывается подвиг бойца на странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Службу в составе парашютно-десантного полка пермяк проходил с августа 2018 по сентябрь 2022 года. Медаль он получил сейчас из рук военного комиссара его родной Чердыни.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной целью являются защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

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Житель Пермского края Даниил Машко получил медаль «За отвагу». Государственной награды его удостоили за спасение раненых во время службы в зоне спецоперации. Об этом рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю, где сейчас работает Машко. «Даниил сопровождал раненных из дивизии в военный госпиталь. Путь проходил через опасные обстреливаемые участки дороги. В один из дней группа с ранеными, в которой был Даниил, попала под обстрел. Даниилу удалось вывести раненых из-под обстрела», — описывается подвиг бойца на странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Службу в составе парашютно-десантного полка пермяк проходил с августа 2018 по сентябрь 2022 года. Медаль он получил сейчас из рук военного комиссара его родной Чердыни. Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной целью являются защита мирного населения Донбасса от киевского режима.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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