Пермскому десантнику вручили медаль «За отвагу» за подвиг на СВО

Даниил Машко сумел вывести раненых из-под обстрела (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Пермского края Даниил Машко получил медаль «За отвагу». Государственной награды его удостоили за спасение раненых во время службы в зоне спецоперации. Об этом рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю, где сейчас работает Машко.

«Даниил сопровождал раненных из дивизии в военный госпиталь. Путь проходил через опасные обстреливаемые участки дороги. В один из дней группа с ранеными, в которой был Даниил, попала под обстрел. Даниилу удалось вывести раненых из-под обстрела», — описывается подвиг бойца на странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Службу в составе парашютно-десантного полка пермяк проходил с августа 2018 по сентябрь 2022 года. Медаль он получил сейчас из рук военного комиссара его родной Чердыни.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной целью являются защита мирного населения Донбасса от киевского режима.