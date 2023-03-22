Глава ЧВК «Вагнер» высказался по поводу оправдания директора музея Екатеринбурга

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: нужно разобраться, почему Пушкарев уходит от наказаний

Игоря Пушкарева оправдали по делу о дискредитации армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посоветовал уполномоченным во власти разобраться, почему директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, раннее обвиненный в дискредитации армии РФ, уходит от наказаний. Поводом к такому высказыванию стало решение суда второй инстанции, который отменил обвинительный приговор Пушкареву. Ответ на запрос URA.RU Пригожин разместил в своем официальном telegram-канале.

«Я считаю, что уполномоченные лица во власти должны отреагировать на подобные махинации и разобраться как так случилось, что человек, которого запихивают силком на высокую должность в регионе, будучи дружбаном региональной элиты, уходит от всех наказаний», — отметил Пригожин.

В противовес делу Пушкарева он привел историю школьницы Маши М., которая сейчас находится в детском доме и не может увидеть своего отца из-за того, что «неправильно нарисовала флажок» (девочка нарисовала украинский флаг и ребенка, который держит за руку мать, — прим. URA.RU). «Поэтому общество и требует справедливости. [Один уходит от наказаний], а 13-летняя девочка вынуждена расти, фактически, сиротой из-за того, что кому-то не понравился ее рисунок», — написал Пригожин.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение по делу директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого ранее Ленинский районный суд признал виновным в дискредитации армии РФ. Решение суда первой инстанции отменили.

Пригожин уже долгое время публично критикует Пушкарева за его позицию по спецоперации на Украине. Глава ЧВК «Вагнер» даже требовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева с поста директора музея истории Екатеринбурга.