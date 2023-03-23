На месте происшествия работали полицейские и следователи краевого управления СКР Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В соцсетях опубликована запись момента падения глыбы льда с крыши дома на жительницу Перми. Трагедия попала в объектив камеры умного домофона, установленного напротив дома №20 по улице Ушакова, где произошла трагедия. Видеозапись публикует telegram-канал «Пермское озеро».

На кадрах видно, как пермячка идет по тротуару вдоль дома, в этот момент на нее с крыши скатывается кусок льда. Женщина ускоряет шаг, но лед падает ей на голову. По словам очевидцев, сразу после случившегося пострадавшая упала на тротуар и не смогла подняться.

Инцидент произошел 24 марта. В результате падения льда пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пермячки.

По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В управляющей компании «Кристалл», которая обслуживала указанный дом, проведены обыски и изъята документация