В соцсетях опубликована запись момента падения глыбы льда с крыши дома на жительницу Перми. Трагедия попала в объектив камеры умного домофона, установленного напротив дома №20 по улице Ушакова, где произошла трагедия. Видеозапись публикует telegram-канал «Пермское озеро».
На кадрах видно, как пермячка идет по тротуару вдоль дома, в этот момент на нее с крыши скатывается кусок льда. Женщина ускоряет шаг, но лед падает ей на голову. По словам очевидцев, сразу после случившегося пострадавшая упала на тротуар и не смогла подняться.
Инцидент произошел 24 марта. В результате падения льда пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пермячки.
По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В управляющей компании «Кристалл», которая обслуживала указанный дом, проведены обыски и изъята документация
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