Рейс из Екатеринбурга в Ереван 26 марта отменен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейс из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 26 марта в 6:40, отменен. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс 3 °F-478 авиакомпании FlyOne Armenia должен был вылететь из Екатеринбурга в столицу Армении 26 марта в 6:40, однако был отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании FlyOne Armenia. На момент публикации новости ответ не был получен.