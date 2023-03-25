Рейс из Екатеринбурга в Ереван 26 марта отменен
Рейс из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 26 марта в 6:40, отменен. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс 3 °F-478 авиакомпании FlyOne Armenia должен был вылететь из Екатеринбурга в столицу Армении 26 марта в 6:40, однако был отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании FlyOne Armenia. На момент публикации новости ответ не был получен.
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