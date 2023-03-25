25 марта 2023

В Екатеринбурге отменили рейс в Ереван. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, самолет, ночной аэропорт
Рейс из Екатеринбурга в Ереван 26 марта отменен Фото:

Рейс из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 26 марта в 6:40, отменен. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс 3 °F-478 авиакомпании FlyOne Armenia должен был вылететь из Екатеринбурга в столицу Армении 26 марта в 6:40, однако был отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании FlyOne Armenia. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 26 марта в 6:40, отменен. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 3 °F-478 авиакомпании FlyOne Armenia должен был вылететь из Екатеринбурга в столицу Армении 26 марта в 6:40, однако был отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании FlyOne Armenia. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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