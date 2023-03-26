26 марта 2023
25 марта 2023

В Бурятии осудили свердловчанина, который украл у россиян более 11 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанину за кражу более 11 миллионов рублей грозит лишение свободы на пять лет Фото:

В Бурятии признали виновным жителя Свердловской области по статьям о мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах. Свердловчанин за два года украл у 12 россиян более 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

«Мужчина в период с 2018 по 2020 годы под видом инвестиционной деятельности через интернет-сайты привлекал денежные средства граждан, обещая вернуть их с выплатой процентов. Всего у 12 граждан из различных регионов России похищено 11,2 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам силовиков, ущерб от деятельности свердловчан уже частично возмещен. Суд намерен лишить свободы жителя Свердловской области на срок до пяти лет в колонии общего режима. При этом в ведомстве отмечают, что приговор еще не вступил в силу.

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В Бурятии признали виновным жителя Свердловской области по статьям о мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах. Свердловчанин за два года украл у 12 россиян более 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. «Мужчина в период с 2018 по 2020 годы под видом инвестиционной деятельности через интернет-сайты привлекал денежные средства граждан, обещая вернуть их с выплатой процентов. Всего у 12 граждан из различных регионов России похищено 11,2 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам силовиков, ущерб от деятельности свердловчан уже частично возмещен. Суд намерен лишить свободы жителя Свердловской области на срок до пяти лет в колонии общего режима. При этом в ведомстве отмечают, что приговор еще не вступил в силу.
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