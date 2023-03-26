Свердловчане пожаловались, что два дня сидят без воды

Жители села Патруши (Свердловская область) пожаловались, что второй день подряд сидят без воды. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница села.
«Село Патруши второй день без воды, с утра давали на пару часов и опять отключили. Прерывает трубу в одном и том же месте, вместо того чтобы ее заменить полностью они на нее делают заплатку», — рассказала жительница села.
По словам свердловчанки, коммунальщики пообещали на время ремонтных работ организовать подвоз воды, однако машина не приехала. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУП ЖКХ «Западное», к которому относится село. На момент публикации новости ответ не был получен.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.