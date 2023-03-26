Алиментщицу-должницу из Екатеринбурга выследили в Москве

Судебные приставы Свердловской области разыскали женщину, которая задолжала алиментов на сумму более одного миллиона рублей. Должницу, которая не платила опекуну за содержание ребенка, нашли в Москве. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Должница была зарегистрирована по улице Бебеля, но давно там не проживала. Выяснилось, что женщина вышла замуж, сменила фамилию и уехала из Екатеринбурга. Женщину объявили в розыск. После проведения розыскных мероприятий было установлено, что должница проживает в Москве. После общения с приставами женщина оплатила всю сумму задолженности одним платежом. Долг составил 1 миллион 48 тысяч рублей. Деньги были перечислены опекуну на содержание ребенка», — рассказали в УФССП по Свердловской области.
Ранее URA.RU писало, что свердловчанина-алиментщика забрали в изолятор прямо со свадьбы. Суд счел отца виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста сроком на десять суток.
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