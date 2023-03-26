Бывший свердловский министр собирает деньги в московском храме

27 марта 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Свердловский экс-министр Михаил Жеребцов рассказал о службе в храме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-министр строительства Свердловской области Михаил Жеребцов служит алтарником в московском храме. Известный экс-чиновник рассказал о своей работе в соцсетях. «Сегодня выдался прекрасный день: дождик, грязновато, тепло, но в воздухе уже чувствуется аромат весны! День воскресный начинается со службы в храме. Служба архиерейская (служил владыка Силуан), от того более торжественная и строгая одновременно. Во время службы у алтарников бывают разные обязанности, среди которых ходить или стоять с тарелкой для пожертвований. Сегодня эта миссия выпала мне. Дело несложное: обходи храм, собирай пожертвования», — делится Жеребцов. Экс-чиновник отметил, что пожертвования бывают разные. «И вот где-то в середине храма подходит мальчик лет 8-10 и кладет пакетик IKEA, наполненный мелочью. И вот после этого в тарелку кладут и 1000-е и 5000-е купюры, хотя до этого клали в основном 100 и редко 500 рублей. И мне сразу почему-то пришла на ум история о вдовице и ее двух лептах из Евангелия: „Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела“», — рассказал чиновник. Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин, 11 января 2010 года, своим указом назначил Михаила Жеребцова на должность министра строительства и архитектуры. С 1995 по 2002 год работал в крупных международных аудиторско-консультационных компаниях (Deloitte & Touch, Юникон, ПАКК). С 2002 по 2007 год занимал должность начальника инвестиционного управления ФГУП «Росспиртпром». В марте 2007 года назначен заместителем генерального директора по развитию ОАО «Росжелдорпроект». На своей последней должности отвечал за разработку и реализацию стратегии развития компании, разнообразных проектов, способствующих укреплению конкурентной позиции «Росжелдорпроекта». Решал вопросы по освоению новых видов деятельности, продвижению услуг на новые сегменты рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-министр строительства Свердловской области Михаил Жеребцов служит алтарником в московском храме. Известный экс-чиновник рассказал о своей работе в соцсетях. «Сегодня выдался прекрасный день: дождик, грязновато, тепло, но в воздухе уже чувствуется аромат весны! День воскресный начинается со службы в храме. Служба архиерейская (служил владыка Силуан), от того более торжественная и строгая одновременно. Во время службы у алтарников бывают разные обязанности, среди которых ходить или стоять с тарелкой для пожертвований. Сегодня эта миссия выпала мне. Дело несложное: обходи храм, собирай пожертвования», — делится Жеребцов. Экс-чиновник отметил, что пожертвования бывают разные. «И вот где-то в середине храма подходит мальчик лет 8-10 и кладет пакетик IKEA, наполненный мелочью. И вот после этого в тарелку кладут и 1000-е и 5000-е купюры, хотя до этого клали в основном 100 и редко 500 рублей. И мне сразу почему-то пришла на ум история о вдовице и ее двух лептах из Евангелия: „Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела“», — рассказал чиновник. Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин, 11 января 2010 года, своим указом назначил Михаила Жеребцова на должность министра строительства и архитектуры. С 1995 по 2002 год работал в крупных международных аудиторско-консультационных компаниях (Deloitte & Touch, Юникон, ПАКК). С 2002 по 2007 год занимал должность начальника инвестиционного управления ФГУП «Росспиртпром». В марте 2007 года назначен заместителем генерального директора по развитию ОАО «Росжелдорпроект». На своей последней должности отвечал за разработку и реализацию стратегии развития компании, разнообразных проектов, способствующих укреплению конкурентной позиции «Росжелдорпроекта». Решал вопросы по освоению новых видов деятельности, продвижению услуг на новые сегменты рынка.