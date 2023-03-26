Бывший свердловский министр собирает деньги в московском храме

Экс-министр строительства Свердловской области Михаил Жеребцов служит алтарником в московском храме. Известный экс-чиновник рассказал о своей работе в соцсетях.
«Сегодня выдался прекрасный день: дождик, грязновато, тепло, но в воздухе уже чувствуется аромат весны! День воскресный начинается со службы в храме. Служба архиерейская (служил владыка Силуан), от того более торжественная и строгая одновременно. Во время службы у алтарников бывают разные обязанности, среди которых ходить или стоять с тарелкой для пожертвований. Сегодня эта миссия выпала мне. Дело несложное: обходи храм, собирай пожертвования», — делится Жеребцов.
Экс-чиновник отметил, что пожертвования бывают разные. «И вот где-то в середине храма подходит мальчик лет 8-10 и кладет пакетик IKEA, наполненный мелочью. И вот после этого в тарелку кладут и 1000-е и 5000-е купюры, хотя до этого клали в основном 100 и редко 500 рублей. И мне сразу почему-то пришла на ум история о вдовице и ее двух лептах из Евангелия: „Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела“», — рассказал чиновник.
Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин, 11 января 2010 года, своим указом назначил Михаила Жеребцова на должность министра строительства и архитектуры. С 1995 по 2002 год работал в крупных международных аудиторско-консультационных компаниях (Deloitte & Touch, Юникон, ПАКК). С 2002 по 2007 год занимал должность начальника инвестиционного управления ФГУП «Росспиртпром». В марте 2007 года назначен заместителем генерального директора по развитию ОАО «Росжелдорпроект». На своей последней должности отвечал за разработку и реализацию стратегии развития компании, разнообразных проектов, способствующих укреплению конкурентной позиции «Росжелдорпроекта». Решал вопросы по освоению новых видов деятельности, продвижению услуг на новые сегменты рынка.
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