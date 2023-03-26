Уральские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Казахстана

Сотрудники таможни при вскрытии международного отправления обнаружили капсулы с запрещенным веществом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале 31-летняя женщина заказала 2304 капсул с сильнодействующим веществом в Казахстане. Речь идет о капсулах с сибутрамином (анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения — прим.ред.). В настоящее время сибутрамин признан сильнодействующим веществом и запрещен к свободному обороту в России. За контрабанду сибутрамина женщина получила условный срок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«В погоне за стройностью 31-летняя женщина заказала препарат для похудения в Казахстане. Всего 2304 капсул. При вскрытии международного отправления оперативники обнаружили пять упаковок с наименованием „Королевский Билайт“ и 19 упаковок — „Билайт Королевский B-litе“ по 96 капсул каждая. Эксперты установили содержание в составе сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 грамма. За контрабанду сибутрамина уралочка получила три года и один месяц условно», — сказано в сообщении пресс-службы.

С 24 января 2008 года сибутрамин включен в утвержденный правительством России список сильнодействующих препаратов. Его пересылка в международном почтовом отправлении запрещена, а ввоз на территорию России возможен только при наличии документов, подтверждающих назначение препарата лечащим врачом.