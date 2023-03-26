26 марта 2023

Свердловчанин, зарезавший бывшую жену и ее любовника, отправлен в колонию на 17 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Силовики задержали Руслана Бакунова сразу после преступления Фото:

Житель Бисерти (Свердловская область) Руслан Бакунов, который зарезал свою бывшую жену и ее нового любовника, приговорен к 17 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд назначил Бакунову 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Ранее коллегия присяжных заседателей признала Бакунова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Перед этим его бывшая жена забрала ребенка и переехала от Бакунова на съемную квартиру. Мужчина не соглашался отпускать свою возлюбленную и ревновал ее к новому любовнику, с которым та съехалась. Соперника и бывшую жену Бакунов застал в постели и зарезал обоих. Женщину он догнал, когда та пыталась убежать из дома, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным регионального СУ Следственного комитета, врачи пытались спасти жизнь изрезанного свердловчанина, но он умер на больничной койке. Женщина скончалась на месте преступления.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Бакунов ранее был судим за преступления против личности. После расспросов силовиков мужчина признался, что ни о чем не жалеет.

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Житель Бисерти (Свердловская область) Руслан Бакунов, который зарезал свою бывшую жену и ее нового любовника, приговорен к 17 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд назначил Бакунову 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Ранее коллегия присяжных заседателей признала Бакунова виновным и не заслуживающим снисхождения. Инцидент произошел в апреле 2022 года. Перед этим его бывшая жена забрала ребенка и переехала от Бакунова на съемную квартиру. Мужчина не соглашался отпускать свою возлюбленную и ревновал ее к новому любовнику, с которым та съехалась. Соперника и бывшую жену Бакунов застал в постели и зарезал обоих. Женщину он догнал, когда та пыталась убежать из дома, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным регионального СУ Следственного комитета, врачи пытались спасти жизнь изрезанного свердловчанина, но он умер на больничной койке. Женщина скончалась на месте преступления. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Бакунов ранее был судим за преступления против личности. После расспросов силовиков мужчина признался, что ни о чем не жалеет.
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