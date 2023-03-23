Присяжные вынесли вердикт свердловскому ревнивцу, зарезавшему жену с любовником

24 марта 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Мужчина частично признал свою вину, но заявил, что это не было умышленным убийством Фото: Владимир Андреев © URA.RU Присяжные в Свердловском областном суде огласили вердикт по делу об убийстве двух человек из ревности жителем Бисерти. Как сообщается в telegram-канале ведомства, заседатели единогласно сочли Руслана Бакунова виновным и не заслуживающим снисхождения. «Присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве двух человек из ревности. Мужчина единогласно был признан виновным в убийстве двух человек и не заслуживающим снисхождения. Судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора состоится 27 марта», — говорится в сообщении. Преступление было совершено год назад в Бисерти. Руслан Бакунов застал свою жену в постели с мужчиной, которого считал своим лучшим другом. Любовника он убил на месте четырьмя ударами ножа. Женщине удалось выбежать на улицу, но ревнивец настиг жертву и нанес ей пять ударов ножом. Она скончалась до приезда скорой помощи от потери крови. Сотрудникам уголовного розыска задержанный заявил, что не сожалеет о содеянном.

Присяжные в Свердловском областном суде огласили вердикт по делу об убийстве двух человек из ревности жителем Бисерти. Как сообщается в telegram-канале ведомства, заседатели единогласно сочли Руслана Бакунова виновным и не заслуживающим снисхождения. «Присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве двух человек из ревности. Мужчина единогласно был признан виновным в убийстве двух человек и не заслуживающим снисхождения. Судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора состоится 27 марта», — говорится в сообщении. Преступление было совершено год назад в Бисерти. Руслан Бакунов застал свою жену в постели с мужчиной, которого считал своим лучшим другом. Любовника он убил на месте четырьмя ударами ножа. Женщине удалось выбежать на улицу, но ревнивец настиг жертву и нанес ей пять ударов ножом. Она скончалась до приезда скорой помощи от потери крови. Сотрудникам уголовного розыска задержанный заявил, что не сожалеет о содеянном.