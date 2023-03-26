Уральские казаки предлагают дать Путину безграничную власть

Совет Атаманов РФ предлагает, чтоб указы Владимира Путина принимались к исполнению, минуя Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральские казаки предложили наделить президента России Владимира Путина чрезвычайными полномочиями. Кроме всего, атаманы предлагают национализировать российские предприятия. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» написал глава Уральского казачества Геннадий Ковалев.

«Совет Атаманов России предлагает дать чрезвычайные полномочия Владимиру Путину, чтоб его указы немедленно принимались к исполнению, минуя одобрения в Государственной Думе и других государственных институтах, где представители олигархов, порой, намеренно затягивают принятия важных законов. На наших глазах происходит крушение хипстер-экономики, которую накачивали и раздували кредитными стероидами последние 15 лет», — рассказывает казачий генерал Геннадий Ковалев.

По словам Ковалева, в России необходимо также национализировать все предприятия. «Нам придется переходить на модель мобилизационной экономики. Придется национализировать предприятия, делать ставку на реальную экономику. Саботажники из представителей крупного капитала уже сейчас нагнетают обстановку, рассказывая об „отсталой и потерявшей свет мирового либерализма России“. Надо принять законы о национализации крупных фармацевтических компаний, банков, энергетических и других. Сейчас происходит обнуление системы и глобальный передел всего мира, и мы должны устоять, не смотря ни на что», — отметил он.