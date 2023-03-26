26 марта 2023

Двух свердловских зеков наказали за демонстрацию нацистской символики

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденным назначены штрафы в размере 1000 рублей Фото:

В исправительной колонии Краснотурьинска (Свердловская область) двое осужденных умышленно демонстрировали окружающим татуировки с изображением нацистской символики — «свастики». Осужденные отделались штрафами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«В 2023 году прокуратурой в ИК-3 (г. Краснотурьинск) ГУФСИН России по Свердловской области проведена проверка о противодействии экстремизму. Установлено, что в указанном учреждении двое осужденных умышленно осуществляли публичное демонстрирование окружающим татуировок с изображением нацистской символики — „свастики“. Всем осужденным назначены административные наказания в виде штрафов в размере 1000 рублей», — сказано в сообщении.

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает пропаганду и публичную демонстрации нацисткой атрибутики или символики. За данное правонарушение установлена административная ответственность.

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В исправительной колонии Краснотурьинска (Свердловская область) двое осужденных умышленно демонстрировали окружающим татуировки с изображением нацистской символики — «свастики». Осужденные отделались штрафами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. «В 2023 году прокуратурой в ИК-3 (г. Краснотурьинск) ГУФСИН России по Свердловской области проведена проверка о противодействии экстремизму. Установлено, что в указанном учреждении двое осужденных умышленно осуществляли публичное демонстрирование окружающим татуировок с изображением нацистской символики — „свастики“. Всем осужденным назначены административные наказания в виде штрафов в размере 1000 рублей», — сказано в сообщении. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает пропаганду и публичную демонстрации нацисткой атрибутики или символики. За данное правонарушение установлена административная ответственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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