Двух свердловских зеков наказали за демонстрацию нацистской символики

В исправительной колонии Краснотурьинска (Свердловская область) двое осужденных умышленно демонстрировали окружающим татуировки с изображением нацистской символики — «свастики». Осужденные отделались штрафами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.
«В 2023 году прокуратурой в ИК-3 (г. Краснотурьинск) ГУФСИН России по Свердловской области проведена проверка о противодействии экстремизму. Установлено, что в указанном учреждении двое осужденных умышленно осуществляли публичное демонстрирование окружающим татуировок с изображением нацистской символики — „свастики“. Всем осужденным назначены административные наказания в виде штрафов в размере 1000 рублей», — сказано в сообщении.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает пропаганду и публичную демонстрации нацисткой атрибутики или символики. За данное правонарушение установлена административная ответственность.
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