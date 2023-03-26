Глава горевшего завода ВМП в Арамиле рассказал о последствиях пожара для заказчиков

Глава НПК ВМП Михаил Вахрушев: потери от пожара на заводе оказались незначительные

На заводе ВМП пообещали заказчикам, что будут выпускать продукцию стабильно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Потери производственных мощностей на заводе научно-производственного комплекса «ВМП» в Арамиле (Свердловская область) оказались незначительными. Глава холдинга Михаил Вахрушев успокоил заказчиков, что предприятие продолжит стабильно работать. Ранее стало известно, что на ВМП был пожар площадью 4 тысячи квадратных метров.

«НПК ВМП имеет несколько производственных комплексов, большие складские запасы готовой продукции и сырьевых компонентов. Уже установлено, что потери составили незначительную часть от имеющихся мощностей. Оставшиеся производственные мощности составляют не менее 15 тысяч тонн продукции в год и обеспечат выполнение всех текущих обязательств и полноценную реализацию новых проектов», — цитирует ТАСС Вахрушева.

Также глава холдинга отметил, что из-за пожара предприятие скорректировало производственную программу. Ранее URA.RU писало, что в городе Арамиль под Екатеринбургом горел крупный промышленный комплекс. Пожар вспыхнул на территории научно-производственного комплекса, его площадь составила 4 тысячи квадратных метров.

На официальном сайте компании сказано, что ВМП — это научно-производственный холдинг, который совмещает производство, разработку и реализацию лакокрасочных товаров. Позже на месте возгорания произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов.