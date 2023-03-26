26 марта 2023

Глава горевшего завода ВМП в Арамиле рассказал о последствиях пожара для заказчиков

Глава НПК ВМП Михаил Вахрушев: потери от пожара на заводе оказались незначительные
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев на СибБурМаше. Тюмень , завод, производство, сиббурмаш, сбм
На заводе ВМП пообещали заказчикам, что будут выпускать продукцию стабильно Фото:

Потери производственных мощностей на заводе научно-производственного комплекса «ВМП» в Арамиле (Свердловская область) оказались незначительными. Глава холдинга Михаил Вахрушев успокоил заказчиков, что предприятие продолжит стабильно работать. Ранее стало известно, что на ВМП был пожар площадью 4 тысячи квадратных метров.

«НПК ВМП имеет несколько производственных комплексов, большие складские запасы готовой продукции и сырьевых компонентов. Уже установлено, что потери составили незначительную часть от имеющихся мощностей. Оставшиеся производственные мощности составляют не менее 15 тысяч тонн продукции в год и обеспечат выполнение всех текущих обязательств и полноценную реализацию новых проектов», — цитирует ТАСС Вахрушева.

Также глава холдинга отметил, что из-за пожара предприятие скорректировало производственную программу. Ранее URA.RU писало, что в городе Арамиль под Екатеринбургом горел крупный промышленный комплекс. Пожар вспыхнул на территории научно-производственного комплекса, его площадь составила 4 тысячи квадратных метров.

На официальном сайте компании сказано, что ВМП — это научно-производственный холдинг, который совмещает производство, разработку и реализацию лакокрасочных товаров. Позже на месте возгорания произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов.

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Потери производственных мощностей на заводе научно-производственного комплекса «ВМП» в Арамиле (Свердловская область) оказались незначительными. Глава холдинга Михаил Вахрушев успокоил заказчиков, что предприятие продолжит стабильно работать. Ранее стало известно, что на ВМП был пожар площадью 4 тысячи квадратных метров. «НПК ВМП имеет несколько производственных комплексов, большие складские запасы готовой продукции и сырьевых компонентов. Уже установлено, что потери составили незначительную часть от имеющихся мощностей. Оставшиеся производственные мощности составляют не менее 15 тысяч тонн продукции в год и обеспечат выполнение всех текущих обязательств и полноценную реализацию новых проектов», — цитирует ТАСС Вахрушева. Также глава холдинга отметил, что из-за пожара предприятие скорректировало производственную программу. Ранее URA.RU писало, что в городе Арамиль под Екатеринбургом горел крупный промышленный комплекс. Пожар вспыхнул на территории научно-производственного комплекса, его площадь составила 4 тысячи квадратных метров. На официальном сайте компании сказано, что ВМП — это научно-производственный холдинг, который совмещает производство, разработку и реализацию лакокрасочных товаров. Позже на месте возгорания произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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